Menopoz Kremleri Tehlikeli Kullanım - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Menopoz Kremleri Tehlikeli Kullanım

Menopoz Kremleri Tehlikeli Kullanım
24.05.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kutlubay, östrojen kremlerinin ciltte kontrolsüz kullanımının risklerine dikkat çekti.

Özlem YURTÇU KARABULUT, Güven USTA/ İstanbul Bir dönem göz altı torbaları için basur (hemoroid) kremleri kullanma akımından sonra şimdi de menopoz dönemi ve sonrası kadınlarda vajinal kuruluk ve menopoza bağlı yan etkileri hafifletmek için kullanılan östrojen içerikli kremlerin, cilt kuruluğu ve kırışıklık giderici olarak yüze uygulama akımı başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, özellikle yurt dışında moda olan ve ülkemizde de e-ticaret sitelerinden dahi reçetesiz olarak kolaylıkla bulunabilen östrojen içerikli kremlerin, ciltte kontrolsüz kullanımının tehlikeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kutlubay, menopozda vajinal kuruluk için doktor kontrolünde kullanılan bu kremlerin cilt kırışıklıklarını gidermek için uzun süre kullanımının, genetik yatkınlığı olanlarda hormona duyarlı bazı kanserleri tetikleyebileceğini kaydetti.

Anti-aging yani yaşlanma karşıtı kozmetik uygulamalarda, özellikle sosyal medyada yeni bir akım daha dikkat çekmeye başladı. Vajinal östrojen kremlerin, cilt kuruluğu ve kırışıklık giderici olarak yüz bölgesine de kullanılması… İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay uyarıyor: Doktor kontrolü ve kullanım amacı dışında bu tip kremlerin ciltte güneş gören yüz gibi büyük yüzeylerde uzun süreli kullanımı, cilt lekelerinden pıhtı atmasına, hatta hormona duyarlı bazı kanser türlerine yatkınlığın artmasına neden olabilir. Bir zamanlar göz altı morluk ve halkalanmaları için basur (hemoroid) kremi modasının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kutlubay, "Sonra bunların deriyi incelttiği, derideki damar yapısına zarar verdiğine dair bir çok da yayın çıkınca bu akım bitti. Onun gibi, şu son zamanlarda da vajinal östrojen içeren kremlerin anti-aging yüze ya da kırışıklık olan bölgelere uygulanma modası çıktı maalesef" dedi.

MENOPOZ ÖNCESİ DÖNEMDE BU KREMLER KULLANILMAMALI

Prof. Dr. Kutlubay, normal şartlarda vajinal östrojen kremlerin menopoz ya da menopoz sonrası kadınlarda vajinal kuruluğu gidermek, vajinayı nemlendirmek, menopozdan sonra gelişen elastikiyet kaybını düzeltmek için kadın doğum uzmanlarının gözetiminde kullanıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Östrojen aslında bir kadınlık hormonu ve menopozdan sonra azalmaya başlayarak birtakım değişikliklere neden oluyor. Ama 20-30'lu yaşlarda yüzlerinde bu vajinal östrojen kremlerin kullanıldığını sosyal medyadan, Tiktok'tan vs görmekteyiz. Normal şartlarda östrojen içeren vajinal kremler kadın doğumcuların reçetelediği, ihtiyaç duyan menopoz dönemi ya da sonrasındaki kadınlara verilen kremler. Bunlar çoğunlukla reçetesiz de eczanelerden temin edilebiliyor"

EMBOLİ VE KANSERE YATKINLIK

Östrojen hormonunun, deri yapısını tamir eden, kolajen tabakasını artırıp elastikiyet kaybını gideren, elastin yapımını sağlayan yönü ile bu şekilde cilt güzelliği için kullanılmaya başlandığını anlatan Prof. Dr. Kutlubay, şu uyarılarda bulundu: "Deriye nem veren birtakım maddelerin sentezini sağlıyor. Ama siz bu kremleri kontrolsüz bir şekilde ya da yaygın alanlara sürdüğünüz zaman en basitinden alerjik reaksiyonlardan, kızarıklık, şişme, döküntüden tutun da güneş gören yüz bölgesinde lekeye de yol açabiliyor. Daha kötüsü, kan dolaşımına geçer de sistemik dediğimiz etkiyi yaparsa, pıhtı (emboli) dediğimiz duruma neden olan hastalıkları tetikleyebilir. Vücutta östrojen hormon seviyesi artarsa hormona duyarlı birtakım kanserler var, yumurtalık, meme kanseri gibi, teorik bilgidir bu ama, ileride bu tarz kansere gidişatı da kolaylaştırabilir. O açıdan kesinlikle vajinal östrojen kremlerin kontrolsüz bir şekilde dermatolog ya da doktor kontrolü olmadan kullanılmamalı"

'A VİTAMİNİ DAHA BAŞARILI SONUÇLAR VERMİŞ'

Östrojen içeren kremlerin kozmetik kullanımını inceleyen 20'nin üzerindeki çalışmaya da işaret eden Prof. Dr. Kutlubay, sözlerini şöyle noktaladı: Bu çalışmalarının hepsi, menopoz ya da sonrasındaki kadınlarda uygulanmış. Kiminin yüzüne, kiminin ön koluna, karın derisine östrojen içeren vajinal kremler uygulanmış ve en az 6 ay izlenmiş. 6 ay sonra ölçümler yapılarak karşılaştırılıyor. Evet östrojen kremleri derinin kalitesinde bir miktar artış yapıyor, ince karışıklıklarda bir azalma sağlıyor ama tavsiye edilen, kontrolsüz kullanılmaması yönünde. İkincisi de geniş alanlara sürülmesin. Çünkü geniş alanlara sürüldüğünde kan dolaşımına geçerek vücuttaki hormon seviyesinin yükseltiyor ve buna bağlı olarak da az önce saydığım hormona duyarlı birtakım kanser ya da hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor. Yine yapılan bu çalışmalarda mesela A vitamini içeren bir takım kremlerle östrojen içeren kremler karşılaştırılmış ve çalışmanın sonucunda görülmüş ki A vitamini içeren kremler, östrojen içeren kremlere göre çok daha etkili ve başarılı. Reçetesiz bir şekilde konu komşunun tavsiyesiyle gidip bu tarz kremleri almayın. Kendi başınıza vajinal östrojen krem kullanmaktansa bir dermatoloğa gitmekte fayda var.

Kaynak: DHA

Hemoroid, Hemoroid, İstanbul, Östrojen, Menopoz, Sağlık, Moda, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Menopoz Kremleri Tehlikeli Kullanım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:38:33. #7.13#
SON DAKİKA: Menopoz Kremleri Tehlikeli Kullanım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.