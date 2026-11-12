Mersin\'de bağımlılıkla mücadele 15 kurumla 3 mahallede başladı

Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen 'Değişim Noktası' projesinin pilot uygulaması 15 kurumun iş birliğinde başladı. Vali Atilla Toros, "Temel hedefimiz, mottomuz da açıkçası bağımlılıkla mücadele alanında Mersin'de hiç kimse yalnız değil" dedi.

Mersin Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Değişim Noktası' projesi kapsamında Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de stantlar ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Vali Atilla Toros'un katılımıyla düzenlenen programda, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi, ihtiyaç sahiplerinin ilgili kurumlara yönlendirilmesi, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek verilmesinin hedeflendiği belirtildi. Programda stantları gezen ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Toros, projenin eylül ayında tanıtıldığını ve artık uygulama aşamasına geçildiğini belirtti.

Akdeniz ilçesinde iki, Toroslar ilçesinde bir olmak üzere 3 mahalle de pilot olarak uygulamayı gerçekleştireceklerini anlatan Vali Toros," Kasım 2026'dan Kasım 2027'ye kadar projemizi sahada uygulamış olacağız. Mahallede sorunları fark edip, sorunları dinleme ve ilgili kurumlarla doğrudan mahallelerimizde sorunlara cevap vermeyle alakalı özellikle bağımlılıkla mücadele alanında bir çalışma yürütmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede güvenlik güçlerinin de ayrıca uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve maddelerin ele geçirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Toros, bunun yanında bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin tespit edilmesi, tedaviye yönlendirilmesi, rehabilitasyonu ve sosyal hayata yeniden katılımlarının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

"15 kurum sahada olacak"

Projenin farklı kurumların iş birliğiyle yürütüleceğini kaydeden Toros, "Burada 15 tane kurumumuzla, Yeşilay'ımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber son derece önemli bir çalışmayı mahallemize getiriyoruz. Kendileri yüz yüze görüşmek istiyorlarsa yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecekler. Arkasından da doğru yere yönlendirme ve gerekirse tedaviyle alakalı yerlere yönlendirme ve bilinçlendirmeyle alakalı, farkındalık oluşturmayla alakalı son derece önemli bir çalışma yürüteceğiz "diye konuştu.

Pilot uygulamanın bir yıl boyunca 32 farklı gösterge üzerinden takip edileceğini aktaran Toros, projenin bilimsel değerlendirmelerinin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte yapılacağını belirtti. Toros, "Bir yılın sonunda bu göstergeler toparlanmış olacak. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile beraber çalışıyoruz. Onların da bilimsel analizleri ile beraber projede neyi iyi yaptık, neyi daha iyi yapmalıyız noktasındaki meseleleri de aydınlatacağız ve arkasından da Kasım 2027'den sonra projeyi bütün Mersin çapında yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.

"Mersin'de hiç kimse yalnız değil"

Projenin özellikle bağımlılık riski altındaki gençleri, bağımlılıkla mücadele eden bireyleri, ailelerini ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları kapsadığını da vurgulayan Toros, "Farkındalığı oluşturacağız. Bağımlılıkla mücadele alanında bir farkındalık oluşturacağız. Talepleri yerinde dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız dediğim gibi burada yüz yüze görüşmeler gerçekleştirme imkanı olacak. 15 kurum sahada olacak. Bütün birimlerimizle birlikte sahada olacağız inşallah. Temel hedefimiz, mottomuz da açıkçası bağımlılıkla mücadele alanında Mersin'de hiç kimse yalnız değil. Değişimi arzu eden, değişim noktasında bir bilinçlenme içerisinde olan ve tutacak, elimizi tutacak kimse yok mu diyen herkes bu projenin temelidir" diyerek sözlerini tamamladı.