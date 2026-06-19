Mersin Hastanesi'nde Çocuklar İçin Renkli Ortam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Hastanesi'nde Çocuklar İçin Renkli Ortam

Mersin Hastanesi\'nde Çocuklar İçin Renkli Ortam
19.06.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Hastanesi, çocuk servislerini renkli figürlerle süsleyerek sıcak bir ortam oluşturdu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk servisleri ve çocuk polikliniklerinde gerçekleştirilen renklendirme çalışmalarıyla minik hastalar için daha sıcak ve samimi bir ortam oluşturuldu.

Hastane yönetimince yürütülen çalışma kapsamında çocuk servisleri, poliklinikler, bekleme alanları ve koridorlar renkli figürler, doğa temaları ve hayvan desenleriyle süslendi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen uygulamanın, çocukların hastane ortamına uyumunu kolaylaştırması ve tedavi süreçlerine olumlu katkı sunması hedefleniyor.

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, çocukların sağlık hizmeti alırken kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerinin önemli olduğunu belirterek, yapılan düzenlemelerle hastane ortamını daha sıcak ve güven verici hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ballı, çocukların yüzündeki tebessümün ve ailelerin memnuniyetinin çalışmaların değerini ortaya koyduğunu kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Hastane, Mersin, Sağlık, Çocuk, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mersin Hastanesi'nde Çocuklar İçin Renkli Ortam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:22
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı İşte operasyonun perde arkası
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:53:54. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Hastanesi'nde Çocuklar İçin Renkli Ortam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.