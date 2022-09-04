Sıcak çarpması kronik hastalıkları tetikleyebilir uyarısı - Son Dakika
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Sıcak çarpması kronik hastalıkları tetikleyebilir uyarısı

04.09.2022 11:11

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sıcak çarpmasının yaşlı ve risk grubundaki kişilerin kronik hastalıklarının belirtilerini arttırabileceği uyarısında bulundu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sıcak çarpmasının yaşlı ve risk grubundaki kişilerin kronik hastalıklarının belirtilerini arttırabileceği uyarısında bulundu.

Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine, turizm bölgelerine gelenlerin zaman zaman sıcak çarpması şikayetiyle acil servislere başvurduğunu söyledi.

Sıcaklıkla ilgili rahatsızlıkların arasında ödem, isilik, kramp, bitkinlik ve bayılmanın da olduğunu aktaran Yüzbaşıoğlu, "Vücudumuzun sürekli bir denge mekanizması var. Vücut sıcaklığını 36-37,5 arasında tutmak için mücadele ederiz. Bu mücadele çoğu zaman başarılı olur fakat yüksek sıcaklıklarda, nem oranının artmasıyla vücut yeterli sıvı ve gıda alamadığı zaman bu savaş kaybedilir." ifadesini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, bazı kişilerin havanın rehavetiyle alması gereken ilaçları kullanmaya ara verdiğini ve bu durumun sıkıntı yaratabildiğini belirtti.

Sıcak çarpmasının, kalıcı hastalıkların belirtilerini artırabileceği uyarısında bulunan Acil Tıp Uzmanı Yüzbaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Sıcak çarpmasının belirtileri birçok organımızı etkileyen bulgularla karşımıza çıkıyor. Eğer altta yatan bir hastalık varsa, bu hastalığın daha ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin şeker hastalığınız varsa hipoglisemi şikayetiyle gelebilirsiniz. Baş ağrısı, epilepsi nöbetleri, bilinç bulanıklığı ve kaybına kadar değişen bir tablo karşımıza çıkabilir. Yaşlılar ve altta yatan hastalığı olanların sıcağa uyum sürecinin normal bir yetişkin gibi olmayacağını biliyoruz. Daha zor ve uzun bir süreç olacaktır. Bu kişilerin serin yerlerde, yeterli sıvı alarak kendi rutin tedavilerini, ilaçlarını aksatmadan sürdürerek, beslenmelerine de dikkat edip bu tablodan uzak kalabileceklerini düşünüyoruz."

"Sürekli birer bardak su içerek vücudu desteklemek gerekiyor"

Yüzbaşıoğlu, yaz aylarında egzersiz yapanların da dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, spor için günün serin saatlerinin tercih edilmesini önerdi.

Açık alanda çalışan işçilerin güneş çarpmasından etkilenmemeleri için koruyucu kıyafetler giyip, yeterli sıvı tüketmesinin önemine vurgu yapan Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer çalışmak zorunda kalınırsa vücudun ısı dengesinin korunmasına yardımcı olacak şapka, uzun giysi gibi koruyucu kıyafetler kullanılmalı. Aynı zamanda yeterli miktarda sıvı alınmasını öneriyoruz. Yeterli sıvı alınmadan kasıt bir anda 1,5 litre su içmek değil. Sürekli birer bardak su içerek vücudu desteklemek gerekiyor. Kişi sıcak çarpması belirtileri hissediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önemli. Başvurmadan önce mümkünse yeterli sıvı tüketilip, bir duş alınabilir. Duş, vücut ısısının düşürülmesine ciddi derecede yardımcı olacaktır."

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak çarpması kronik hastalıkları tetikleyebilir uyarısı - Son Dakika

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