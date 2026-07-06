Mezitli Devlet Hastanesi 2026\'da Açılıyor

AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazların da yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi.

Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesinde yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, hastane binasının tamamen tamamlandığını, yol ve peyzaj çalışmalarının ise hızla devam ettiğini ifade etti.

Mezitli'de doğup büyüdüğünü ve ilçeye bir devlet hastanesi kazandırmanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Kıratlı, "İlçemize hastane kazandırmak için büyük emek verdik. Çok şükür hayallerimden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hastanemizin yol çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Peyzaj çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlanacak. Allah'ın izniyle hastanemiz 2026 yılı bitmeden tamamen hizmete girecek" dedi.

Otobandan hastaneye yeni ulaşım bağlantısı

Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni yol çalışmalarının sürdüğünü belirten Kıratlı, mevcut yolun yetersiz olması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bağlantı yollarının planlandığını söyledi. Otoban bağlantıları ve şehir merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak yolların yapımının devam ettiğini kaydeden Kıratlı, "Yol sorunumuz olmasaydı hastanemiz daha önce açılmış olacaktı. Ancak vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yeni yolların tamamlanmasını bekledik. Bu nedenle süreç biraz uzadı. Bu konuda vatandaşlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

200 yataklı ek bina yapılacak

Mezitli Devlet Hastanesinin hizmete açılmasının ardından kapasitenin artırılması amacıyla 200 yataklı ek hizmet binasının da yapılacağını açıklayan Kıratlı, hastanenin gelişmiş sağlık altyapısıyla hizmet vereceğini belirtti.

Kıratlı, ilk etapta hastanede 10 ameliyathane, 40 yoğun bakım ünitesi, 45 acil servis yatağı, 45 acil müşahede yatağı, 10 palyatif bakım yatağı, 5 laboratuvar, 12 diyaliz yatağı, 11 fizik tedavi yatağı ve 9 görüntüleme merkezinin hizmet vereceğini ifade etti. Günlük yaklaşık 20 bin kişiye sağlık hizmeti sunulacağını belirten Kıratlı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ise günlük 700 hastaya hizmet verileceğini söyledi. Hastanede ayrıca 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkın da bulunacağını kaydetti.

"Tıp Fakültesi Hastanesi kapanmayacak"

Son günlerde kamuoyunda yer alan, Mezitli Devlet Hastanesinin açılmasıyla birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kıratlı, "Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Araştırma hastanesi olarak hizmet veren fakültemiz kapatılmayacak. Aksine önümüzdeki süreçte tadilata alınarak kapasitesi artırılacak. İlk etapta acil servis genişletilecek, ardından poliklinik ve yatak kapasitesi artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulacak" diye konuştu.

"Mersin'e hizmet etmeye devam edeceğiz"

Mersin'deki yatırımları yakından takip ettiklerini belirten Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na kente sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek, Mersin'e yönelik yatırımların süreceğini ifade etti. - MERSİN