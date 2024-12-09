Minik Atlas'ın 112 Hayali Gerçek O oldu

Sağlık

Minik Atlas'ın "112" hayali gerçek oldu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner sürücülere 'Empati' çağrısı yaptı

9 yaşındaki Atlas 112'yi ziyaret etmek için SABİM'e mail attı, merkezi İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner ile gezdi

"Ambulansa yol vermemek, yolunu kesmek hiç bir zaman tasvip etmiyoruz"

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)'e mail atan 9 yaşındaki Asil Atlas Öngören'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etme hayali gerçek oldu. Alanı minik Atlas ve ailesine gezdiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Atlas'ı 112 personeli yaptık, beraber anons yaptık. 2024 yılında 2 milyon 250 bin çağrıya karşılık verdik. 112 İstanbul'un, Türkiye'nin gururu, fermuar sistemiyle araçların sağa sola çekilmesiyle şeridin ortasından yol açılarak ambulansların yürümesi lazım. Hele ki ambulansa yol vermemek, yolunu kesmek bunlar hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Empati yapmak gerekiyor, hasta yakınının yerine kendimizi koymamız lazım" dedi.

İstanbul Üsküdar'da yaşayan 2 çocuk sahibi afet gönüllüleri Harun ve Simge Öngören'in 9 yaşındaki küçük oğulları Asil Atlas, geçtiğimiz haftalarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni görmek istediğine dair Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)'e mail attı. Ailesinin haberi olmadan attığı mailde kendisini tanıtan Asil Atlas'ın talebi İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile paylaşılınca, alanda Asil Atlas ve ailesini memnuniyetle ağırlayacağını iletti. Oğullarının talebinden haberi olmayan aile, yetkililer tarafından aranarak Eyüpsultan'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne davet edilince büyük şaşkınlık yaşadı. Asil Atlas'ın durumu ifade etmesi sonrası merkezde ağırlanan aileyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner, İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu ile sağlık çalışanları karşıladı. Alanı 112 formasıyla büyük bir mutlulukla gezen küçük Atlas'a Doç. Dr. Güner tarafından merkeze yönelik bilgiler verildi. Merkeze gelen bir anonsu da yanıtlayan küçük Atlas, trafikte ambulanslara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Güner, alandaki sağlık çalışanlarının çalışanların "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı Atlas ile çiçek dağıtarak kutlarken sahada hastaları en hızlı ve güvenilir şekilde hastaneler ulaştırmak üzere görev yapan sağlık çalışanlarına da anons yaparak seslendi, haftalarını kutladı.

"2024'te 2 milyon 250 bin çağrıya karşılık verdik"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, küçük yaşlardan başlayarak sağlık bilincinin oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek bunun için Sağlık Bakanlığı'nın birçok çalışma gerçekleştirdiğini aktardı. Sağlık malzemelerinin ve araçlarının toplumsal alanlar, okullar gibi noktalarda çocuklara tanıtıldığını söyleyen Doç. Dr. Güner, "Mail yoluyla ulaşan Atlas kardeşimiz 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etmek istediğini söyledi. Sayın Bakanımızın müdürlüğü zamanından başlattığımız Minik Sağlıkçı projemiz vardı çünkü evlerde sağlığı en güzel komuta edebilecek, ebeveynleri yönlendirebilecek kişinin çocuklar olduğunu biliyoruz. Biz de bu talebi çok olumlu karşıladık ve Atlas'ı bugün 112 personeli yaptık, beraber anons yaptık, bu bilinçli tarzı bizi çok mutlu etti. Sağlık okuryazarlığını artırmak amaçlı okullarımıza ambulans, UMKE araçlarımızla giderek bu eğitimleri veriyoruz, acil çağrı merkezlerine gezilerimiz de oluyor. Atlas'ın özel bir isteği oldu, bütün çocuklarımızı bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz nokta; İçişleri Bakanlığımıza bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi, burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı acil çağrı merkezlerinden bir tanesi. 2024 yılında 2 milyon 250 bin çağrıya karşılık verdik. 7-24 vatandaşımızın en sıkıntılı olduğu zamanlarda onların yanında olmaya çalışıyoruz. Büyük ambulans filomuzla sadece kara ambulansı olarak da düşünmeyin paletli, helikopter, deniz ambulanslarımız olsun. 347 lokasyonumuz var, 500'e yakın ambulansla bu işlemi yapıyoruz" dedi.

"Ambulansa yol vermemek, yolunu kesmek hiç bir zaman tasvip etmiyoruz"

İstanbul'un kalabalık noktalarında vatandaşlarının yaşayabileceği problemlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla mobil ekipler bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Güner, "İstanbul'un kendine özel bir projesi var. Ulaşılması zor olan, trafikte sıkıntı yaşayacağımız noktalarda mobil ekiplerimiz var. Sadece istasyonda bekleyerek değil vakaya daha hızlı ulaşabilmek için her an hareket halinde noktalar. Şehir içinde ortalama 10 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Kırsalda da yarım saate bir ortalamamız var. 3-4'lü sedyeli ambulanslarımız veya yenidoğan bebeklerimiz için kuvözlü ambulanslarımız var. Nakil gerektiren hastanın özelliğine göre spesifikleşmiş ambulanslarımızla bu hizmeti veriyoruz. Empati yapmak gerekiyor, 10 dakikada hastaya ulaşıyoruz ama ambulansın içinde o hastanın bir yakını olduğunu düşündüğünüzde o dakikalar geçmek bilmez. Eskiden emniyet şeridinden yol almaya çalışan ambulansların fermuar sistemiyle, araçların sağa sola çekilmesiyle şeridin ortasından bir yol açılarak yürümesi lazım. Hele ki ambulansa yol vermemek, yolunu kesmek bunlar hiçbir zaman tasvip ettiğimiz noktalar değil. O hastanın, hasta yakınının yerine kendimizi koymamız lazım. Gün geldiğinde o ambulansa muhtaç kalıp ambulansın yetişemediğini düşünmemiz lazım. 112 İstanbul'un, Türkiye'nin gururu, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların sayesinde acil vakalarımızı yönetebiliyoruz. İyi ki varlar, Acil Sağlık Haftaları'nı da buradan kutlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ailem sivil toplum kuruluşlarında çalıştığı için benim de ilgim büyüdü"

Ailesi sivil toplum kuruluşlarında görev yapan 9 yaşındaki Asil Atlas Öngören anne ve babasını görerek sağlıkçılara ilgisinin daha da arttığını söyleyerek, "Mail üzerinden Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne ulaşarak acil çağrı merkezini gezmek istediğimi, çok meraklandığımı söyledim. Sağ olsunlar, geri dönüş yaptılar. Ailem, sivil toplum kuruluşlarında çalıştığı için ben de 6 Şubat depremi, 2021 Bodrum yangınında sahada görev yaptığım için ilgim büyüdü, büyüdü. Şu anda buradayız, çok güzel, gezdik, mutlu oldum, burayı ziyaret etmeyi çok istiyordum. Beni ileride arama kurtarmacı olarak görebilirsiniz çok da güzel olur, ilgi alanım o yönde bir paramedik, arama kurtarmacı olabilirim. Büyüklerime şöyle derim; ambulanslar yol verebilirsiniz çünkü içerideki bir yakınınız, tanıdığınız olabilir" şeklinde konuştu.

"Gurur duydum, Atlas bunu hayatı boyunca unutmayacak"

Ziyarette oğluna eşlik eden anne Simge Öngören, "Atlas'ın bu talebinden öncesinde haberimiz yoktu. Bir sabah telefonumun çalmasıyla uyandım. O sırada 'Acaba niye arıyorlar' derken Atlas yanıma geldi, dedi ki 'Anneciğim Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundum, 112 için bir mail gönderdim ve senin numaranı yazdım', çok hoşuma gitti. Gurur duydum, bugün burada onu öyle görmek, gerçekten gözlerim doldu. Bir çocuğun hayaline ortak oldular, burada gezdirdiler, çok çok keyifli bir gün geçirmesine vesile oldular. Atlas bunu hayatı boyunca unutmayacak. Meslek tercihi için belki ona bir yol gösterici olacak" dedi.

"Bu adımı atacağından inanın haberimiz yoktu"

Baba Harun Öngören, alana davet edildikleri için mutluluk duyduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarında yaklaşık 25 yıldır büyük afetlerde arama kurtarma alanında görev yapıyoruz. Atlas'ın da ilgisi biraz bu alana aslında buradan kaynaklı. Zamanla bu alan üzerine kendini geliştirmek istediğini hep belirtmişti. Bu adımı atacağından inanın, bizim de haberimiz yoktu. Yaşadığımız o son büyük depremde Atlas ilk saatlerde 9,5 saat kadar bizimle log tuttu. Bu bilinçli bir bireyin yetişmesi için çok kıymetli" diye konuştu.

Ziyarette küçük Asil Atlas'a İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner tarafından Minik Sağlıkçı Belgesi ve hediye takdim edilirken, ziyaret Atlas ve ailesi ile sağlık çalışanlarının hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.