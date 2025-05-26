Mobil Mamografi Aracı 1000 Kadına Ulaştı

MARDİN'de meme kanseri taramaları için 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' sloganıyla Mart ayında yola çıkan mobil mamografi aracı, 3 ayda yüzlerce kilometre yol kat edip, 40 yaş üzeri 1000 kadına hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Mart ayının başında hizmete başlayan mobil mamografi aracı, 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' sloganıyla 2 hemşire, 2 radyoloji teknisyeni, 1 sürücü ve 1 destek personeli ile erken tanı için ücretsiz kanser taraması yaptı. Yaklaşık 3 aydır faaliyetlerini sürdüren araçta, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yüceli Mahallesi'nde 1000'inci hasta taramadan geçirildi. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kanser taramasının yapıldığı Yüceli Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğini ifade ederek, "Bugün Kızıltepe ilçemizin Yüceli Kırsal Mahallesi'nde vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızla beraberiz. Kanser tarama aracımız olan mobil mamografi aracımız, buradaki vatandaşlarımızı bilgilendirerek, kanserden korunma yol ve yöntemlerini anlatıyorlar. Sağlık okuryazarlığını her geçen gün artırmak için Mardin'in tüm kırsal mahallelerinde çalışmaya devam ediyor. Mobil mamografi aracımızı bu yıl kullanmaya başladık. Kanser taramalarımız devam ediyor. Hem aile sağlık merkezlerinde hem de sağlık müdürlüklerimize bağlı KETEM'lerimizde, hem de sağlıklı hayat merkezlerimize taramaya devam ediyoruz. Ama mobil mamografi aracımız bu sene hizmet veremeye başladı. İlk olarak Savur ilçemizde başladık, şimdi de Kızıltepe'de hizmet veremeye başladık. Bu yıl içerisinde tüm ilçelerimizde, kırsal mahallelerde taramaya devam edeceğiz. Mobil mamografi aracımızı kullanmaya başladığımızdan beri 1000'in üzerinde hastamıza ulaşmış oldukö dedi.

'AYAĞIMIZA KADAR GELİP KANSER TARAMASI YAPTILAR'

Sağlık taraması yapılan 1000'inci kişi Neriman Örnek (61), sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah, sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Ayağımıza kadar gelip kanser taraması yaptılar. Çok şükür ben tetkikler temiz çıktı. İçim rahatladı. Çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

'ERKEN TANI VE TEŞHİS SAYESİNDEN KURTULDUM'

Kanser taraması ile kanserin en erken evrelerde teşhis edilip tedavi olan ve sağlığına kavuşan Medine Turgay (47) ise "Erken tanı teşhisi sayesinde kurtuldum ve şu an çocuklarımın başındayım. Kadınlarımız kanserden değil, geç kalmış olmaktan korksunlar. Bu yüzden onlara tavsiyem sürekli kanser taraması yaptırın. Çünkü gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyor. Ben bu sayede kuruldumö dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,