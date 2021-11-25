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Mono Clinic: Sağlık turizminde "kişiye özel hizmet" - Son Dakika

Mono Clinic: Sağlık turizminde "kişiye özel hizmet"

25.11.2021 22:52

Mono Clinic: Sağlık turizminde "kişiye özel hizmet" Yabancı hastalara 7/24 özel hizmet veren sağlık turizmi aracı kuruluşu Mono Clinic, yılda 2 bin hastayı ağırlıyor Hastayı havaalanından alıp tedavi sürecinde anbean yanında oluyorlar Hem sağlık hizmeti hem de özel turlarla şehir tanıtımı...

Mono Clinic: Sağlık turizminde "kişiye özel hizmet"

Yabancı hastalara 7/24 özel hizmet veren sağlık turizmi aracı kuruluşu Mono Clinic, yılda 2 bin hastayı ağırlıyor

Hastayı havaalanından alıp tedavi sürecinde anbean yanında oluyorlar

Hem sağlık hizmeti hem de özel turlarla şehir tanıtımı

İZMİR - Yabancı hastalara estetik ve rekonstrüksiyon, obezite ve metabolik ameliyatlar, diş tedavisi, saç ekimi ve dermatoloji hizmetleri sunan sağlık turizmi aracı kuruluşu Mono Clinic, İzmir'e ayak basan hastaları havaalanında karşılıyor, tedavi süreci boyunca hastaların anbean yanında oluyor. İzmir'in en iyi otelleri ile anlaşıp hastalara konforlu ve huzurlu bir konaklama fırsatı da sunan kuruluş, aynı zamanda V.I.P transfer ulaşım araçlarla özel turlar düzenleyip İzmir'i hastalarına tanıtıyor.

2017 yılında iş insanı Eyup Derundere tarafından İzmir'de hayata geçirilen sağlık turizmi aracı kuruluşu Mono Clinic, 80 kişilik kadrosuyla yabancı hastalara estetik ve rekonstrüksiyon, obezite ve metabolik ameliyatlar, diş tedavisi, saç ekimi ve dermatoloji hizmetleri sunuyor. Mono Clinic Uluslararası Hasta İlişkileri Koordinatörü Oya Erol, "Mono Clinic, özellikle sağlık turizmi hizmetleriyle tanınan ve uluslararası sağlık turizmi sertifikasına sahip, başta Avrupa, Amerika ve Afrika'da olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen yabancı hastalara ve birçok ünlü isme tıbbi prosedürler sunmaktadır. Hastalarımıza sağlık alanında kişiye özel hizmet sağlıyoruz. Daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, hastalarımız İzmir'e ayak bastıklarında onları havaalanında karşılıyoruz. Hastalara, tedavi süreçleri boyunca 7/24 ulaşabilecekleri, çeviri hizmeti sağlayan kişiye özel sağlık danışanları atanıyor. İzmir'in en iyi otelleri ile anlaşmamız olduğu için hastalarımıza konforlu ve huzurlu bir konaklama fırsatı sunuyoruz. Çagdaş ve gelişmiş kentimiz güzel İzmir'imizin geleneksel ve kültürel yapısını, hastalarımıza V.I.P transfer ulaşım araçlarımızla özel turlar şeklinde tanıtıyoruz" diye konuştu.

"Onları hiç yalnız bırakmıyoruz"

"Sağlık hizmeti alanında faaliyet gösterdiğimiz için kendi alanında uzman, tecrübeli hekim kadrosu ve bunun yanı sıra hastalarımıza verdiğimiz kapsamlı hizmetten sorumlu ekibimiz sayesinde, hastalarımızın sağlığı, ulaşımı ve konaklaması gibi pek çok konuda onları hiç yalnız bırakmıyoruz" diyen Erol, sürecin psikolojik boyutunu da göz ardı etmeyerek hastalarla empati kurduklarını, onları kendilerini güvende hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Erol, "Dinamik bir şirket olduğumuz için hastalarımızın anlık ve uzun süreli dönütleri bizim için çok önemli olup bu dönüşlere göre şirketimizi geliştirmekteyiz" dedi.

Yılda yaklaşık 2 bin yabancı hasta ağırlanıyor

Yılda yaklaşık 2 bin yabancı hastayı ağırladıklarını belirten Erol, "Bu sayı giderek artmakla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bile ara vermeden sağlık hizmeti vermeye devam ettik. Memnuniyet seviyesi yüksek, talep edilebilir sağlık faaliyetlerinde bulunan bir sağlık turizmi aracı kuruluşuyuz" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler tercih etti

Mono Clinic'i şimdiye dek pek çok ünlü ismin tercih ettiğini dile getiren Erol, şöyle konuştu: "Alexis Stone, Suicide Girl Riae, Fitness Model Mia, Supermodel Carla Howe, Nijerya Güzeli Roney, Dream Boys üyeleri, geçmişte Ken bebek olarak bilinen yakın zamanda cinsiyet değiştirip Jessica Alves adını alan dünyaca ünlü Brezilyalı show yıldızı, model Melinda London gibi 300 den fazla ünlü yıldızın tedavisi anlaşmalı olduğumuz hekimler tarafından gerçekleştirildi."

Hedef, dünya markası olmak

Kuruluşun merkez şubesinin İzmir Bayraklı'da olduğunu anlatan Erol, "Anlaşmalı olduğumuz kurumlar vasıtasıyla başka illere de hasta yönlendiriyoruz. Yakın bir gelecekte de başta İstanbul ve Antalya olmak üzere şubeleşeceğiz. Hastalarımızla tanıştığımız ilk andan itibaren en iyi hizmeti verme misyonu ile hareket etmekteyiz. Gelecek yıllara yönelik hedeflerimizin arasında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede şubeleşip kendimizi bir dünya markası yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Mono Clinic: Sağlık turizminde kişiye özel hizmet
Mono Clinic: Sağlık turizminde kişiye özel hizmet
Mono Clinic: Sağlık turizminde kişiye özel hizmet
Mono Clinic: Sağlık turizminde kişiye özel hizmet

Münir Karaloğlu, Sağlık turizmi, Estetik, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mono Clinic: Sağlık turizminde 'kişiye özel hizmet' - Son Dakika


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