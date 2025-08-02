Motosiklet Ambulanslarla Acil Müdahale

Motosiklet ambulans ekipleri, yoğun trafiğin olduğu ya da araç girişine kapalı alanlardaki vakalara hızla ulaşarak ilk müdahaleyi vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı 112 motosiklet ambulans ekiplerinin, kara ambulansının giremeyeceği, trafiğin yoğun ve kapalı olduğu yollar, dar sokaklar ve park gibi yerlere saniyelerle yarışarak kısa sürede olay yerine ulaşması hayati önem taşıyor.

Ekipler, her türlü medikal ve travma vakalarının yanı sıra mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte artış yaşanan sıcak çarpması vakalarına da ilk yardım hizmeti sağlıyor.

Ankara'nın en yoğun noktalarından biri olan Güvenpark'ta bekleyen motorize ambulans ekibi gelen ihbarın ardından 3 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmek için Abdi İpekçi Parkı'na ulaştı.

112 motorize ambulans ekipleri güneş çarpması nedeniyle fenalaşan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Demirkan Demir'e sıvı takviyesi yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 paramedik görevlisi Ali Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil durumlara hızlı ve etkin müdahale sağladıklarını söyledi.

Altun, kara ambulanslarının, trafikte ilerlemekte zorlandığı durumlarda, motorize ambulans ekiplerinin trafiğin boş noktalarından olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcak çarpması vakalarına dikkati çeken Altun, "Bu dönemde en fazla sıcak çarpması vakalarıyla karşılaşıyoruz. Kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın hava sıcaklığının çok yüksek olduğu saatlerde dışarıda çok fazla zaman geçirmemeleri gerekiyor. Günlük ortalama 2,5-3 litre su tüketmeleri vatandaşlarımızın sağlığı açısından daha iyi olacaktır." bilgisini paylaştı.

"Vatandaşlar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamalı"

Vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneşin altında vakit geçirmemeleri gerektiğini belirten Altun, "Bu saatlerde dışarıda bulunan kişilerin halsizlik, yorgunluk gibi durum hissettiklerinde kendilerini gölge bir alana almalarını, bol sıvı tüketmelerini ve istirahat etmelerini öneriyoruz. Bizler de motosiklet ambulans ekipleri olarak bu vakalarla sıklıkla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Altun, olay yerine ulaştıklarında hastanın önce bilinç durumunu kontrol ettiklerini, ateş, nabız, tansiyon ve vital bulguları değerlendirerek ihtiyaç durumuna göre tedaviye başladıklarını aktardı.

Ambulans ekipleri olarak vatandaşlara acil sağlık hizmeti ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Bizim için en önemli durum zaman, altın dakikalarda hastaya ulaşmamız gerekiyor. Motosiklet ambulans ekipleri olarak altın dakikalar içerisinde hastaya hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Dar alanlardan, iyi manevralarla geçerek hastaya daha çabuk ulaşıyoruz. Elimizdeki imkanlarla ve donanımlarla hastaya etkin bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Hasta bulunduğumuz bir bölgedeyse olay yerine 2 ila 4 dakikada ulaşıyoruz. Eğer hasta bulunduğumuz bölgenin dışındaysa en geç 6 ila 8 dakika arasında hastaya ulaşmış oluyoruz."

Altun, Başkentte, Kızılay ve Ulus bölgesinin yoğun olması sebebiyle bu bölgede aktif olarak görev yaptıklarını söyledi.

"Adres bilgisi, ekiplerin hızlı müdahalesi için önemli"

Ali Altun, "Acil bir durum olduğunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bizlere ulaşabilirler. Önemli olan bulunmuş oldukları adresin mahalle ve sokak kapı numarası bilgisini bize vermeleri bizim onlara ulaşmamız için yeterlidir." dedi.

Trafikte seyrederken zamanla yarıştıklarını anlatan Altun, "Vatandaşlar bizi fark edip yol verdikleri takdirde biz ulaşmak istediğimiz vakaya daha hızlı ulaşacağız. Bu da bir insanın hayatını etkileyecek bir konu. Bizi gördüklerinde bize yol vermelerini rica ediyoruz." diye konuştu.

Sıcak çarpması nedeniyle fenalaştığını söyleyen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Demirkan Demir, "Hava bugün çok sıcak ve gün içinde çok sıvı tüketmemiştim. Güneş altında fazla bekleyince gözlerim karardı bir anda kendimi burada buldum. Çevredeki kişiler 112'yi aradı.112 motosiklet ekipleri geldi, önce tansiyonumu ölçtü, ardından sıvı takviyesi yaptılar ve sağlık durumum düzeldi." ifadelerini kullandı.