Mustafa'nın Yaraları Yapay Deri ile İyileşti

ANTALYA'da mangal yaparken kullandıkları tutuşturucu jelin parlaması sonucu vücudunun yüzde 50'si yanan Mustafa Tosun (11), Ankara'da yapılan yapay deri nakliyle hayata tutundu.

Antalya'da yaşayan Mustafa Tosun, 4 ay önce evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaparken tutuşturucu jelin parlamasıyla yanıp yaralandı. Vücudunun yüzde 50'sinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Mustafa'ya yara almadığı bölgelerden deri nakli yapıldı ancak başarılı sonuç alınamadı. Ardından baba Ahmet Tosun, sosyal medyadan çocukların yanık tedavilerini üstlenen Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'ne (AHMİMDER) ulaştı. Mustafa Tosun, ailesiyle Ankara'ya geldi ve özel hastanede tedaviye alındı. Ancak Mustafa'nın vücudunda alınacak deri kalmaması nedeniyle yapay deri nakli ameliyatı yapıldı. Operasyonun ardından Mustafa'nın boynunda ve kollarında yanıklar nedeniyle oluşan hareket kısıtlaması giderildi. Mustafa'nın sargıları çıkarıldıktan sonra kollarını ve boynunu hareket ettirebileceği belirtildi.

'MUSTAFA FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR'

Olay gününü anlatan Ahmet Tosun, "İş çıkışı eve geldim, dışarıda mangalı yaktım. Yaktıktan sonra 5 dakikalık bir yere gidip gelecektim. Daha varmadan eşim aradı. Koştum geldim. Bir baktım, Mustafa kaskatı kesilmiş yatıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Jeli ateşe sıkmış, direkt alev alınca üstüne parlamış. Allah kimsenin başına vermesin. Büyük bir kaza geçirdik, umutsuzduk. Sonra sosyal medyada derneğe ulaştık. Çok şükür şu an oğlumuz daha iyi oldu ve daha iyi olacak. Yani eskiden hareketleri kısıtlıydı, daha iyi edeceklerini söylediler bize. Mustafa, Galatasaray hayranı. Maçları çok takip ediyordu. Kazadan sonra biraz ara verdik. Maçlara gitmeyi de çok istiyor. Eğer Galatasaray Antalya'ya gelirse 'Baba ailecek gidelim' dedi. Eğer gelirlerse ailecek gideceğiz" dedi.

Annesi Kübra Tosun ise kötü bir kaza yaşadıklarını söyleyerek, "Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Yani Allah'ım düşmanımın başına bile vermesin. Şu an iyiye gidiyoruz. Her türlü konuda bize destekçi oldular. Mustafa futbolcu olmak istiyor. Az önce pansuman yapılırken de 'Anne ben futbolcu olacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ HAYATA TUTUNDU'

AHMİMDER Gene Başkanı Ayşegül Aksu ise Mustafa'nın, Ankara'ya getirildikten çok kısa süre sonra ameliyata alındığını anlatarak, "Mustafa bize geldiğinde vücudundan doku alınacak hiçbir yer yoktu. Boynunu ve kollarını hareket ettiremiyordu. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerektiğini fark ederek hemen hastayı yanımıza çağırdık. Hastanın muayeneleri yapıldığında birçok hekim 'Babadan doku almamız gerekiyor' demişti. Ancak yine Ali Özdemir hocamızın kıymetli tedavi yönetimi sonucunda babadan şu an hiçbir doku alınmadan çocuğun ameliyatı gerçekleşmiş oldu. İnşallah 3 hafta sonraki gireceği ameliyatta da yine babaya bir hasar verilmeden çocuğumuzun ameliyatı başarıyla tamamlanmış olacak. Şu an kollarını açabiliyor ve ilk ameliyattan çıktıktan sonra 'Ayşegül abla artık kollarımı geriye doğru atabiliyorum, yana doğru atabiliyorum, artık çok mutluyum' dedi. Bizler çok mutluyuz. Mustafa şimdi hayata tutundu" diye konuştu.

'İZLERİN GİDERİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Mustafa'nın birçok çocuğa umut olacağını söyleyen Aksu, "Çünkü hiçbir dokusu kalmasa bile, yanık oranı yüzde 50'nin üzerinde olsa hatta yüzde 90'lara da çıksa sıfırdan, yeni yöntemlerle çocuklarımız sağlığına kavuştuğunu görmüş oluyor. Maalesef Mustafa'nın yaşadığı talihsizlik; ilk 3 ay boyunca yetersiz tedavi gördü. Çünkü yanık olmayan yerlerinin neredeyse tamamından deri alanı alınarak eklem bölgelerine koyulmadan yine düz zeminde kullanılmış ve eklem yerlerine deri konulmadığı için de çekmeler olmuş. Çocuğumuzun çok fazla deforme bölgeleri olduğu için biz izlerin giderilmesini de sağlayacağız. Kollar açıldığı için yine kollarda fizik tedavi süreçleri başlayacak. Dokuları kabarmaya başladığı için enjeksiyon tedavisi de olacak. Çok güzel bir şekilde iyileşme olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Aybala MELEK/ANKARA,