Nadir Glokomlu Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Nadir Glokomlu Bebek Sağlığına Kavuştu

Nadir Glokomlu Bebek Sağlığına Kavuştu
06.06.2025 11:26
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10 günlük Göktuğ Emir Uyar, başarılı cerrahi müdahale ile sağlıklı görme yetisine kavuştu.

Nadir görülen doğumsal göz tansiyonu (konjenital glokom) hastalığıyla dünyaya gelen 10 günlük Göktuğ Emir Uyar bebek, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kritik cerrahi operasyonla sağlıklı görme yetisine kavuştu.

AA ekibi, her 18 bin bebekte 1 rastlanan ve erken müdahale edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabilen nadir doğumsal glokom vakasında, görme kaybını önlemek için zamanla yarışan cerrahların gerçekleştirdiği kritik ameliyat sürecini görüntüledi.

Türk Oftalmoloji Derneğinin Bilkent Şehir Hastanesi işbirliğiyle düzenlediği 9. Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen operasyon, 42 ülkeden binlerce hekimin canlı yayında takip ettiği 70 farklı cerrahi girişim arasında yer aldı.

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, doğumsal glokomun nadir görülen ancak erken teşhis edilmediğinde ciddi görme kaybına yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, sempozyum kapsamında nadir görülen ve kritik cerrahileri gerçekleştirdiklerini, Göktuğ Emir Uyar bebeğe yapılan operasyonunun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

"Doğumsal glokom vakalarını, yaklaşık 18 bin bebekte bir görebiliyoruz"

Ameliyat, Prof. Dr. Muhsin Eraslan başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Eraslan, konjenital glokomun halk arasında göz tansiyonu olarak bilindiğini, bebeklerde ise görme kaybına yol açabildiğini belirtti.

Glokomun genellikle yetişkin hastalığı olarak bilindiğini ancak doğuştan gelen türünün bebeklerde de görülebildiğine dikkati çeken Eraslan, bu durumun toplumda yeterince bilinmediğine işaret etti.

Eraslan, bebeklerde görülen glokomun belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

"Bebeğimizin gözünde sulanma, göz kızarıklığı ve gözün büyümeye başladığını görüyorsak, hızlı bir şekilde bebeğimizi bir göz hekimine mutlaka götürmemiz gerekiyor. Glokom, özellikle akraba evliliklerinde daha sık olmakla beraber, akraba evliliği olmasa da karşımıza çıkabiliyor. Doğumsal glokom vakalarını, yaklaşık 18 bin bebekte bir görebiliyoruz. Tedavisi ise ne yazık ki sadece cerrahi müdahale. Dolayısıyla çok kısa sürede ameliyat etmemiz gereken olgular."

10 günlük Göktuğ Emir Uyar bebeğin erken tanı sayesinde çok şanslı olduğunu vurgulayan Eraslan, "Farklı doğumsal glokomlarda farklı ameliyatlar uyguluyoruz. Burada önemli olan bebeğin gözünün durumu. Eğer kornea dediğimiz öndeki saydam tabakada ödem varsa benim yapacağım gibi trabekülotomi denilen bir operasyon uygulayacağım ama eğer korneası saydam ise o zaman farklı bir gonyotomi seçeneğimiz var veya farklı cerrahi seçeneklerimiz olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Eraslan, "Bebeğimizin göz içi basıncının düşeceğini tahmin ediyoruz. Korneası saydamlaşacak, bugünden itibaren gözü görmeye başlayacak." dedi.

Göktuğ Emir Uyar'ın babası Emir Elber Uyar, bebeğinin iki gözünün birbirinden farklı göründüğünü fark ettiklerinde henüz 2 günlük olduğunu ancak hemen harekete geçtiklerini anlatarak, "Bebeğimizin doğduktan sonra gözünü açması bir mucize oldu aslında. Bebeğimiz gözünü açtıktan sonra özellikle annesi dikkat etti ve gördü." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Nadir Glokomlu Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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