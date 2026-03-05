Obezite: İrade Sorunu Değil, Kronik Hastalık - Son Dakika
Obezite: İrade Sorunu Değil, Kronik Hastalık

Obezite: İrade Sorunu Değil, Kronik Hastalık
05.03.2026 14:29
Prof. Dr. Sinan, obezitenin tedavisinde yaşam tarzı değişikliğinin önemine vurgu yaptı.

GENEL Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan, obezitenin bilinenin aksine tek başına irade sorunu olmadığını, kronik bir hastalık olduğunu belirterek, tedavide yaşam tarzı değişikliğinin temel olduğunu, ilaç ve cerrahinin ise doğru hastaya doğru zamanda planlandığında etkili sonuç verdiğini söyledi.

Lokman Hekim İstanbul Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan, Dünya Obezite Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sinan obezite tedavisinde yıllarca 'dayan, biraz daha dene' yaklaşımının benimsendiğini, ancak kalıcı yaşam tarzı değişikliğinin her zaman tedavinin temeli olduğunu aktardı.

Sağlıklı beslenme, hareket ve disiplin olmadan hiçbir yöntemin tek başına kalıcı olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Sinan, bazı hastalarda tablonun yalnızca kilo fazlalığından ibaret olmadığını belirtti. Obeziteye diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve kalp-damar hastalıklarının eşlik edebildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Sinan, "Bu noktada önemli olan sadece kilo vermek değil, hastanın genel sağlığını korumaktır. Yeni nesil obezite ilaçları ile ilgili de bilimsel gelişmeler yakından takip ediyoruz. Umut verici veriler var. Ancak tıpta her yeni gelişme uzun dönem sonuçlarla değerlendirilir. Sürdürülebilirlik ve gerçek yaşam deneyimi önemlidir. Bu nedenle ne 'ilaçlar gereksizdir' diyoruz ne de 'herkes için çözüm budur' diyoruz" dedi.

Obezite cerrahisinin doğru hasta seçimiyle planlanması gerektiğini bildiren Prof. Dr. Sinan, "Cerrahi bir sihirli değnek değildir. Ancak günümüzde cerrahi teknikler gelişmiş, güvenlik protokolleri oturmuş ve multidisipliner yaklaşımla uygulanan bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Hastalar sıklıkla 'ameliyat son çare mi' sorusunu yöneltmektedir. Mesele son çare olup olmaması değil. Hastanın metabolik riski nedir? Beklemek sağlığına zarar veriyor mu? Daha etkili bir yöntemi gereksiz yere geciktiriyor muyuz? Asıl sorular bunlar. Yıllarca kilo verip geri alan hastalarda metabolik yük artmaktadır ve diyabet ilerlemektedir. Cerrahi, çaresizlik anında değil; doğru zamanda planlandığında en etkili sonuçları verir. Obezite bilinenin aksine tek başına irade sorunu değildir; kronik bir hastalıktır. Artık mesele ameliyatın son çare olup olmadığı değil; hastanın metabolik riskinin ne durumda olduğudur" diye konuştu.

Obezite tedavisinde tek doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Sinan, "Yaşam tarzı değişikliği her zaman temeldir. İlaç tedavileri bazı hastalarda oldukça kıymetlidir. Cerrahi ise uygun hastada güçlü ve diğer yöntemlere göre daha kalıcı bir seçenektir. Hastanın sağlığına ulaşmasına yardımcı olan tüm yöntemler. Obeziteyle mücadelede kutuplaşmaya değil, akılcı ve kişiye özel yaklaşıma ihtiyaç var. ve en önemlisi kimse bu süreçte yalnız değil" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

