Öğrencilere Kan Bağışı Madalyası - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Öğrencilere Kan Bağışı Madalyası

Geniş Video İzle

Edirne'de öğrenciler, kan bağışçısı getirdiklerinde madalya kazanıyor. Proje ilgi görüyor.

08.10.2024 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya veriliyor

Kızılay ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde örnek proje

EDİRNE - Edirne'de Kızılay ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje çerçevesinde okula kan bağışçısı getiren öğrencilere "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyası veriliyor.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte kan ihtiyacı da arttı. Edirne'de Plevne İlkokulu'nda kan bağış çadırı kuruldu. Türk Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje çerçevesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışına teşvik etmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Plevne İlkokulu öğrencilerine, okula iki kan bağışçısı getirmesi halinde madalya verileceği duyuruldu. Yapılan duyuru sonrası veliler ve öğrencilerin akrabaları okulun yolunu tutarak kan bağışında bulundu.

Kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü ve okulda kurulan kan bağış çadırında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun kızlarının okulunda başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kızılay Kan Bağış Kazanım Personeli Ömer Merthan Çiçek, Milli Eğitimlerle iyilik elçisi projesi çerçevesinde ilk bağış kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın diğer okullarda da devam edeceğini belirten Çiçek, velilere kan bağışı konusunda çağrıda bulundu.

Yıllardır düzenli olarak kan verdiğini belirten Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların kan bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğine değindi.

Öğrenciler ve velileri ile de sohbet eden Müdür Karaburun, ailesiyle çadıra gelen bir öğrenciyi kan bağışına verdiği önemden dolayı tebrik ederek "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyasını taktı.

Kan bağışında bulunan Adem Topuz, herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirtti.

Kan bağış kampanyası ve başlatılan proje belli takvim çerçevesinde kentteki diğer okullarda da devam edecek.

Öğrencilere Kan Bağışı Madalyası
Kaynak: İHA

Kızılay, Edirne, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Öğrencilere Kan Bağışı Madalyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
10:05 Diddy’nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi
09:49 ’’Ağrım var’’ deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı ''Ağrım var'' deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 03:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilere Kan Bağışı Madalyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.