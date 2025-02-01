Okula Dönüşte Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Riskler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Okula Dönüşte Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Riskler

Okula Dönüşte Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Riskler

Uzmanlar, tatil sonrası okula dönüşün çocukların sağlığını tehdit edebileceğini vurguladı. Kalabalık sınıflar, yetersiz hijyen ve düzensiz tatil alışkanlıkları nedeniyle bulaşıcı hastalıklar riski artıyor. Aşıların önemi ve sağlıklı beslenme vurgulandı.

01.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TATİL sonrası okula dönüşün, çocukların sağlığını tehdit eden pek çok riski beraberinde getirdiğini söyleyen Uzm. Dr. Nesiman Alili, "Kalabalık sınıflar, yetersiz hijyen önlemleri ve düzensiz tatil alışkanlıkları nedeniyle bulaşıcı hastalık riski artıyor. Tatilde düzensizleşen uyku ve beslenme alışkanlıkları bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Çocuklarımızı okula sağlıklı bir şekilde başlatmak için alabileceğimiz önlemler büyük önem taşıyor" dedi.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Nesiman Alili, ebeveynlere uyarılarda bulundu. Alili, "Okula dönüş dönemi, çocukların tatil sürecinin ardından yeniden kalabalık ortamlara girmesi anlamına geliyor. Bu süreçte solunum yolu enfeksiyonları, döküntülü hastalıklar ve bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıkların yayılma riski oldukça yüksek. Ayrıca, tatilde düzensizleşen uyku ve beslenme alışkanlıkları bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Çocuklarımızı okula sağlıklı bir şekilde başlatmak için alabileceğimiz önlemler büyük önem taşıyor" dedi.

'AŞILAR, HASTALIKLARA KARŞI DİRENÇLİ OLMAYI SAĞLAR'

Dr. Alili, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunma sağlanması için aşıların önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Çocukların aşı takviminin tamamlanmış olması, hem onların hem de çevresindekilerin sağlığını korumada kritik bir rol oynuyor. Özellikle grip ve zatürre aşısı gibi koruyucu aşıların zamanında yapılması, hastalıkların ağır seyretmesini önleyebilir. Aşılar, çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar."

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin ve düzenli uykunun önemine de değinen Alili, "Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi, bağışıklık sistemini destekler. Özellikle C vitamini, D vitamini, çinko ve probiyotik açısından zengin gıdaların tüketilmesi önemlidir. Tatil boyunca geç saatlere kadar oturma alışkanlığı edinmiş çocukların uyku düzeni, okul başlamadan birkaç gün önce düzeltilmelidir. Uyku düzeni, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli unsurlardan biridir" diye konuştu.

'SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI HASTALIKLARIN YAYILMASINI ÖNLEYEN KRİTİK BİR FAKTÖR'

Alili, okula giden çocukların hijyen alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması gerektiğini belirterek, "Ellerin sık sık yıkanması, mikropların yayılmasını engellemede en etkili yöntemlerden biridir. Çocuklara, özellikle yemeklerden önce ve tuvaletten sonra ellerini yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ayrıca, ortak kullanılan eşyaların temizliğine dikkat edilmeli ve bulaşıcı hastalığı olan çocukların okula gönderilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Sınıfların havalandırılması da hastalıkların yayılmasını önleyen kritik bir faktördür" ifadelerini kullandı.

'BESLENME ÇANTALARI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİ'

Çocukların okula giderken taşıdığı çantaların hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Alili, "Çocukların okul çantaları ve beslenme çantaları düzenli olarak temizlenmeli, yiyeceklerin uygun koşullarda saklanmasına özen gösterilmelidir. Beslenme çantasında çabuk bozulabilecek gıdalar yerine sağlıklı ve dayanıklı yiyecekler tercih edilmelidir" dedi.

Sadece fiziksel sağlık değil, çocukların psikolojik olarak da okula hazırlanmasının önemli olduğunu belirten Dr. Alili, "Tatilden okula dönüş süreci bazı çocuklar için zorlayıcı olabilir. Tatil döneminden sonra okul ortamına uyum sağlamakta zorlanan çocuklarda kaygı ve stres belirtileri görülebilir. Bu noktada ebeveynler çocuklarına destek olmalı, onları dinlemeli ve endişelerini anlamaya çalışmalıdır. Okulu sevdiren olumlu yaklaşımlar sergilemek, çocuğun adaptasyon sürecini kolaylaştırır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN YETERLİ FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMASI SAĞLANMALI'

Çocukların fiziksel aktivitelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Alili, "Dersler ve ödevler arasında çocukların yeterli fiziksel aktivite yapması sağlanmalıdır. Uzun süre ekran başında vakit geçirmek yerine açık havada oyun oynamaları, spor yapmaları ve hareket etmeleri teşvik edilmelidir. Hareketli bir yaşam hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından oldukça faydalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Bulaşıcı Hastalıklar, Eğitim, Sağlık, Tatil, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Okula Dönüşte Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Riskler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:11:18. #1.13#
SON DAKİKA: Okula Dönüşte Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Riskler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.