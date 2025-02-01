Okula Dönüşte Çocuk Sağlığını Tehdit Eden Riskler

Sağlık

TATİL sonrası okula dönüşün, çocukların sağlığını tehdit eden pek çok riski beraberinde getirdiğini söyleyen Uzm. Dr. Nesiman Alili, "Kalabalık sınıflar, yetersiz hijyen önlemleri ve düzensiz tatil alışkanlıkları nedeniyle bulaşıcı hastalık riski artıyor. Tatilde düzensizleşen uyku ve beslenme alışkanlıkları bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Çocuklarımızı okula sağlıklı bir şekilde başlatmak için alabileceğimiz önlemler büyük önem taşıyor" dedi.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Nesiman Alili, ebeveynlere uyarılarda bulundu. Alili, "Okula dönüş dönemi, çocukların tatil sürecinin ardından yeniden kalabalık ortamlara girmesi anlamına geliyor. Bu süreçte solunum yolu enfeksiyonları, döküntülü hastalıklar ve bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıkların yayılma riski oldukça yüksek. Ayrıca, tatilde düzensizleşen uyku ve beslenme alışkanlıkları bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Çocuklarımızı okula sağlıklı bir şekilde başlatmak için alabileceğimiz önlemler büyük önem taşıyor" dedi.

'AŞILAR, HASTALIKLARA KARŞI DİRENÇLİ OLMAYI SAĞLAR'

Dr. Alili, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunma sağlanması için aşıların önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Çocukların aşı takviminin tamamlanmış olması, hem onların hem de çevresindekilerin sağlığını korumada kritik bir rol oynuyor. Özellikle grip ve zatürre aşısı gibi koruyucu aşıların zamanında yapılması, hastalıkların ağır seyretmesini önleyebilir. Aşılar, çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar."

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin ve düzenli uykunun önemine de değinen Alili, "Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi, bağışıklık sistemini destekler. Özellikle C vitamini, D vitamini, çinko ve probiyotik açısından zengin gıdaların tüketilmesi önemlidir. Tatil boyunca geç saatlere kadar oturma alışkanlığı edinmiş çocukların uyku düzeni, okul başlamadan birkaç gün önce düzeltilmelidir. Uyku düzeni, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli unsurlardan biridir" diye konuştu.

'SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI HASTALIKLARIN YAYILMASINI ÖNLEYEN KRİTİK BİR FAKTÖR'

Alili, okula giden çocukların hijyen alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması gerektiğini belirterek, "Ellerin sık sık yıkanması, mikropların yayılmasını engellemede en etkili yöntemlerden biridir. Çocuklara, özellikle yemeklerden önce ve tuvaletten sonra ellerini yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ayrıca, ortak kullanılan eşyaların temizliğine dikkat edilmeli ve bulaşıcı hastalığı olan çocukların okula gönderilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Sınıfların havalandırılması da hastalıkların yayılmasını önleyen kritik bir faktördür" ifadelerini kullandı.

'BESLENME ÇANTALARI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİ'

Çocukların okula giderken taşıdığı çantaların hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Alili, "Çocukların okul çantaları ve beslenme çantaları düzenli olarak temizlenmeli, yiyeceklerin uygun koşullarda saklanmasına özen gösterilmelidir. Beslenme çantasında çabuk bozulabilecek gıdalar yerine sağlıklı ve dayanıklı yiyecekler tercih edilmelidir" dedi.

Sadece fiziksel sağlık değil, çocukların psikolojik olarak da okula hazırlanmasının önemli olduğunu belirten Dr. Alili, "Tatilden okula dönüş süreci bazı çocuklar için zorlayıcı olabilir. Tatil döneminden sonra okul ortamına uyum sağlamakta zorlanan çocuklarda kaygı ve stres belirtileri görülebilir. Bu noktada ebeveynler çocuklarına destek olmalı, onları dinlemeli ve endişelerini anlamaya çalışmalıdır. Okulu sevdiren olumlu yaklaşımlar sergilemek, çocuğun adaptasyon sürecini kolaylaştırır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN YETERLİ FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMASI SAĞLANMALI'

Çocukların fiziksel aktivitelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Alili, "Dersler ve ödevler arasında çocukların yeterli fiziksel aktivite yapması sağlanmalıdır. Uzun süre ekran başında vakit geçirmek yerine açık havada oyun oynamaları, spor yapmaları ve hareket etmeleri teşvik edilmelidir. Hareketli bir yaşam hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından oldukça faydalıdır" dedi.