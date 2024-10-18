Öldü ilan adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü - Son Dakika
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Sağlık

Öldü ilan adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü

Öldü ilan adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü

Kentucky'de Thomas 'TJ' Hoover II adlı bir adam, uyuşturucu aşırı dozundan hastaneye kaldırıldı ve öldü ilan edildi. Organ bağışı için hazırlıklar sırasında Hoover'ın kalbi hareket etmeye ve ağlamaya başladı. Bu durum üzerine cerrahlar organ alımından vazgeçti. Olayın etkisi büyük oldu; bazı çalışanlar işten ayrıldı, bazıları ise yaşadıkları travma nedeniyle terapi görmek zorunda kaldı. Olay, organ bağışı süreçleri ve ölüm tespiti konularında ciddi tartışmalara yol açtı.

18.10.2024 14:34
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İngiltere'de yaşanan şok edici bir olay, tıp dünyasını ve kamuoyunu sarstı. Thomas 'TJ' Hoover II adlı bir adam, organ bağışı için hazırlanırken hayata döndü.

Olay, Ekim 2021'de Hoover'ın uyuşturucu aşırı dozundan hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Doktorlar onu öldü ilan ettikten sonra organ bağışı için hazırlıklara başladı. Ancak ameliyathanede beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Hoover'ın kalbi test edilirken, aniden hareket etmeye ve ağlamaya başladı. Organ nakli doktoru Natasha Miller, bu anı "Yatakta hareket ediyor, çırpınıyordu. Gözle görülür şekilde ağlıyordu," sözleriyle anlattı.

Bu gelişme üzerine cerrahlar hemen organ alımından vazgeçti. Olayın etkisi büyük oldu; bazı çalışanlar işten ayrıldı, bazıları ise yaşadıkları travma nedeniyle terapi görmek zorunda kaldı.

Hoover'ın kız kardeşi Donna Rhorer, kardeşinin daha önce de tepki verdiğini, ancak doktorların bunu refleks olarak açıkladığını söyledi. Bu iddia, olayın ciddiyetini daha da artırdı.

Kentucky Organ Bağışı Ortakları (KODA) olayı reddetse de, resmi makamlar konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şu anda Hoover hayatta, ancak ciddi sağlık sorunları yaşıyor ve kız kardeşi onun yasal vasisi olarak bakımını üstlenmiş durumda.

Bu olay, organ bağışı süreçleri ve ölüm tespiti konularında ciddi tartışmalara yol açtı. Sağlık yetkilileri, benzer durumların yaşanmaması için prosedürleri gözden geçiriyor. Tıp etiği uzmanları ise, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizginin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha vurguluyorlar.

Öldü ilan adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü
Öldü ilan adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü
Öldü ilan adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü

Birleşik Krallık, Kentucky, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Öldü ilan adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selami Karagülle:
    İbni Sina nın Kalpten ölen leri Üç gün bekletin ve onlara hapşırık tozu ve hacamat yapın diye sözü var 32 3 Yanıtla
  • Bekir Altindag:
    bence ölen insan bir hafta bekletilmesi ve takip edilmeli 22 4 Yanıtla
    hasan celik:
    Doktoranı nerede yaptın bilmiyorum ancak organın işe yarar şekilde alınması için maktülün bedenen ölmüş olmaması gerekiyor. Öğretmediler mi sana doktora yaptığın üniversitede 0 2
  • Aziz Karademir:
    habere bak Ekim 2021 son dakika editörlerinin yaş ortalaması 15 felan aptalca haberler 20 2 Yanıtla
  • Kadir Filiz:
    nasıl haber yazıyorsunuz cümleler çok karışık öldü ilan edildi biraz dikkat lı yazın lütfen yazdığınızı bır okuyun 19 2 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    "ÖLDÜ İLAN ADAM" ne ya 20 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Türkiye'de de son zamanlarda tabutta canlananlarmı?gasilhanede canlananlar mı dersin?bu tür olaylar olmaya başladı?Bu işte bir anormillik yokmu?Bu ölüp raporunu veren doktorların ölüp raporunu neye göre veriyorda bu insanlar tam kritik eşikte canlanıyorlar.Daha sonra ölüyorlar o da ayrı bir muamma... 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Organ nakli cinayettir 6 6 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    Köyde Öleni Bi saat içinde defnediyorlar bu yanlış bazılarının kalbi daha sonra çalışıyor dedikleri gibi burununa kara biber çekilmeli hapşırabilir 4 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bizde normalde bunlara ne oluyor arkadaş bizi kıskanmasınlar. 5 0 Yanıtla
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