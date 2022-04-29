Otonom kontrollü kalp masajı cihazı, beyin cerrahlarına ödül getirdi - Son Dakika
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Otonom kontrollü kalp masajı cihazı, beyin cerrahlarına ödül getirdi

29.04.2022 14:35
Otonom kontrollü kalp masajı cihazı, beyin cerrahlarına ödül getirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin ve sinir cerrahi uzmanlarının yerli kaynaklarla tasarladıkları otonom kontrollü kalp masajı (CPR) cihazı üçüncülük ödülü aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin ve sinir cerrahi uzmanlarının yerli kaynaklarla tasarladıkları otonom kontrollü kalp masajı (CPR) cihazı üçüncülük ödülü aldı.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Kliniğinde uzman doktor Aydın Sinan Apaydın ile üniversiteden bir süre önce ayrılan Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, fizyoterapist ve mekatronik mühendisinin desteğiyle daha ergonomik ve teknolojik bir CPR cihazı tasarlamak amacıyla çalışma başlattı.

19 ulusal, bir uluslararası patent ve faydalı model başvurusu olup birçok alanda daha önce ödül alan ekip, kalp masajını başlatıp durdurabilen cihaz geliştirdi.

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğunun TÜBİTAK'ta düzenlediği Investart etkinliğine katılan ekip, CPR cihazı projesiyle üçüncü oldu.

Aydın Sinan Apaydın, AA muhabirine, hastane yönetimine ve Başhekim Nihat Yılmaz ile KBÜ Tıp Fakültesi yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Medikal teknolojileri üzerine AR-GE çalışmalarına devam edeceklerini belirten Apaydın, "Otonom kontrollü kalp masajı cihazımızın prototipi çıktı. Sertifikasyon sürecinde. İnşallah en kısa zamanda da testlerden olumlu sonuçları alıp seri üretime geçmeyi planlamaktayız. Ülkemiz için yerli ve milli özellikle AR-GE teknolojilerine sahip medikal alanda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz da hastane ve KBÜ Tıp Fakültesi olarak AR-GE çalışması yapan tüm doktorları desteklediklerini söyledi.

Doktorların Karabük'te kalarak çalışma yapmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Eğitim ve araştırma hastanesi ve üniversitemiz bünyesinde yapmış oldukları çalışmalarla böyle bir gururu yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Otonom kontrollü kalp masajı cihazı, beyin cerrahlarına ödül getirdi
Otonom kontrollü kalp masajı cihazı, beyin cerrahlarına ödül getirdi
Otonom kontrollü kalp masajı cihazı, beyin cerrahlarına ödül getirdi

YORUMLAR
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Aydın, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Otonom kontrollü kalp masajı cihazı, beyin cerrahlarına ödül getirdi - Son Dakika


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