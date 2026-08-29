Özel Hastaneler Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Özel Hastaneler Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti

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Halit Yerebakan, özel sağlık hizmetlerinin geleceğini ele aldı, sürdürülebilirlik önerileri sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve Özel Hastaneler Platformunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Yerebakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Sağlık Politikaları 6. Arama Konferansı'nı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile Özel Hastaneler Platformunun başkanları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen temsilcilerle İstanbul'da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Konferansta ele aldıkları konulara da paylaşımında yer veren Yerebakan, şunları kaydetti:

"Bu buluşmamızda özel sağlık hizmetlerinin geleceğini, Türkiye'nin değişen sağlık hizmeti ihtiyacı, geri ödeme sisteminin sürdürülebilirliği, vatandaşımızın sağlık harcamaları karşısında korunması, kamu ve özel sağlık hizmetlerinin birbirini tamamlayan rollerinin yeniden değerlendirilmesi, sağlık insan gücünün doğru planlanması ve sağlık hizmetlerinde etik ve şeffaflığın güçlendirilmesi başlıklarıyla birlikte ele aldık. Amacımız sağlık sisteminin bütününün sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve her kararın merkezinde vatandaşımızın hakkını, sağlık çalışanlarımızın emeğini ve ülkemizin gelecekteki sağlık ihtiyacını birlikte gözetmektir. Sağlık hizmetinin geleceğini konuşurken bugünün ihtiyaçlarıyla birlikte değişen sağlık hizmeti yapısına, yeni teknolojilere, sürdürülebilirliğe ve en önemlisi vatandaşımızın sağlık hizmetinden beklentilerine birlikte bakıyoruz. Sağlık politikalarımızın pusulası, milletimizin sesi olacak şekilde hareket ediyoruz."

Bu çerçevede, sahadaki deneyimi, akademik birikimi ve sağlık hizmetinin farklı alanlarında oluşan tecrübeyi aynı masada buluşturmanın politika üretme sürecine büyük değer kattığına inandıklarını ifade eden Halit Yerebakan, "Bugün ortaya konulan görüş ve değerlendirmeleri, önümüzdeki süreçte sağlık politikalarımızı daha güçlü, daha kapsayıcı ve geleceğin ihtiyaçlarına daha hazırlıklı hale getirmek için değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konferansa katılım sağlayanlara teşekkür eden Yerebakan, sağlıkta güçlü Türkiye için ortak akılla çalışmaya, milletin ihtiyaçlarını merkeze alan politikalar üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Halit Yerebakan, İstanbul, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Özel Hastaneler Konferansı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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