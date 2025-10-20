Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026\'da başlıyor

Özel sağlık sigortası yaptıracaklara ilişkin muallakta kalan bazı durumlar netleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklerle birlikte ömür boyu yenileme garantisi, bekleme sürelerine ilişkin esaslar, hak kaybı olmadan şirket değiştirme hakkı, grup sigortalardan bireysel sağlık sigortasına geçişte ömür boyu yenileme garantisinin korunması, indirim oranlarının poliçede açıkça gösterilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

BEKLEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sigorta şirketi, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun olacak şekilde sigorta sözleşmeleri için bekleme süreleri öngörebilecek. Belirlenen bekleme süreleri ve bekleme süresi öngörülen rahatsızlıklar veya özel durumlar sözleşmede açıkça belirtilecek. Poliçede sunulan her bir teminat için sadece ilk sigorta döneminde bekleme süresi uygulanabilecek. Aynı plan dâhilinde yenilenen poliçelerde bekleme süresi izleyen dönemlerde uygulanmayacak. Bekleme süresinin tamamlanmasından sonra yeni bir şirkete geçildiğinde, yeni şirket tarafından Kurumca belirlenen özel durumlar hariç olmak üzere bekleme süresi uygulanmayacak. Bekleme süresi tamamlanmadan yeni bir şirkete geçiş yapıldığı durumlarda, yeni şirketin uygulayacağı bekleme süresinden önceki şirkette geçirilen süre indirilecek. Bekleme sürelerini öngören sigorta poliçelerinde, bekleme sürelerine ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenecek.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ

Sigorta şirketi, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen 60 yaşını henüz doldurmamış kişilere ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren sözleşmeler sunmak zorunda olacak. Sigorta ettirenin tercihine göre ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren veya ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmeler akdedilebilecek. Yönetmelikte asgari içeriği belirlenmiş olan ömür boyu yenileme garantisinin şartları ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.

Şirket tarafından sözleşme yenilemelerine ilişkin bu Yönetmelikte bahsi geçen ömür boyu yenileme garantisinden farklı taahhütler, yenileme garantisi adı altında veya ömür boyu yenileme garantisi izlenimi yaratacak şekilde verilemeyecek. Şirketin, ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmelerde yenilemeye bağlı çeşitli avantajlar sunması durumunda, bunun ömür boyu yenileme garantisinden farkı hakkında bilgilendirme yapılır ve poliçede ömür boyu yenileme garantisi içermediği açıkça yazılacak.

Şirketin sunduğu ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren ilk sözleşmede, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları açıkça belirtilir ve sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek. Şirket, sözleşmede belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek.

Ömür boyu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede,

a) Poliçe yenileme dönemleri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olunması,

b) (a) bendinde belirlenen süre boyunca ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü ödenen toplam tazminatların bu süre boyunca alınan toplam primlere oranının %80'in altında olması şartlarından daha ağır değerlendirme şartları belirlenemeyecek.

Şirket, ömür boyu yenileme garantisi içerecek ilk sözleşmenin teminatlarını ve primini tespit edebilmek için geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumu ve bu durumdaki gelişmeleri de dikkate alacak. Şirket, sigortalının mevcut veya riskli hastalık ve rahatsızlıklarına, özel şartlarda belirleyeceği kurallar dâhilinde, hastalık ek primi, limit veya sigortalı katılım payı uygulayabilir veya bunları teminat kapsamı dışında bırakabilecek. Ancak şirket, dördüncü fıkra uyarınca sunduğu şartları taşıyan sigortalıya ömür boyu yenileme garantisi vermekten kaçınamayacak.

Şirket, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonraki dönemde;

a) Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamaz, teminat limitini düşüremez, sigortalı katılım payını arttıramaz; sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapamayacak.

b) Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü hastalık ek primi uygulayamayacak.

c) Ödenen tazminatların sözleşme primine oranına bağlı ek prim uygulayamayacak.

Düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.