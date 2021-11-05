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Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu - Son Dakika

Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu

05.11.2021 21:03

Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.

Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazar Demir, pandemi sürecinde ürettikleri organik ürünler ile hem bilime, hem de kırsal kalkınmaya katkı sunduklarını açıkladı

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde GEKA desteği ile açılan Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi ürettiği doğal sıvı sabun, kolonya, hijyenik ürünler ve deterjanlar ile bölge insanının ilgi odağı oluyor.

MSKÜ Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında hijyenin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını açıkladı. Pandemi sürecinde kozmetik sanayi sektörünün büyük önem taşıdığının ortaya çıktığını açıklayan Demir, kozmetik sanayinin gücünün farkına varılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de Üniversite bünyesinde açılan ilk Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde üretilen tüm kolonya, sıvı ve kalıp sabun, deterjan ve parfüm ürünleri Muğla yöresindeki endemik bitki ve çiçeklerden oluşuyor. Organik kozmetik ürünler AR-GE çalışmasının yapıldığı merkeze vatandaşların yanı sıra ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenciler de ziyaret ediyor. Yerkesik İlköğretim Okulu 7'inci sınıf öğrencilerine KOZMER'de 'Kozmetik Üretimi Hakkında Teorik Farkındalık Eğitimi' ve 'Kolonya ve Sıvı Sabun Yapmakla İlgili Uygulamalı Eğitim' verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in de katıldığı Yerkesik İlköğretim Okulu 7'inci sınıf öğrencilerine merkezin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, sıvı sabun üretimi uygulamalı olarak gösterildi.

Muğla bölgesi ürünlerinden doğal ürünler yetiştiriliyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, "Biz pandemi sürecinde bölgemizde doğal olarak yetişen Biberiyeden Kekik'e, kantronu kullanarak sıvı sabunlar, organik deterjanlar organik kolonyalar ve hijyen ile alakalı bütün ürünleri yaptık ve bu anlamda da bütün ülkede ciddi bir fark oluşturduk. Hem kurumumuza ciddi bir katkı sağladı, hem de yine farkındalık anlamında kırsal kalkınmayı da fayda sağlamayı amaçladık" dedi.

"Küresel krizde kozmetik sanayi devasa büyüdü"

Pandemi sürecinde yaşanan küresel krizde en fazla büyüyen sektörün kozmetik sanayi olduğunu belirten Demir, "Maalesef alanın gücünün farkında değiliz. Market alışverişimizin yüzde 33'ünü deterjanlar ve kozmetik ürünler oluşturuyor. Pandemi sürecinde hijyenin önemi çok öne çıktı. Herkes deterjanlara yöneldi, Marmara'da müthiş bir deniz salyası dediğimiz deterjanın katkısının olabileceğini düşündüğümüz bir kirlilik oluştu. Doğal ürünler, doğal deterjanlar, doğal dezenfektanlar inanılmaz büyük bir önem kazandı. Bütün bu küresel krize rağmen büyüyen, devasa bir güçle büyüyen sektör yine kozmetik. Bugün dünyanın yeni zenginleri kozmetik üreticileridir, hijyen üreticileridir. Bu büyüyerek devam edecektir. Ben kozmetik sektörünün gücünü bir an önce kavrayalım diyorum. Bunu kurumsallaştıralım. Burada Yerkesik'te şu an az sayıda öğrencimizin okuduğu okulun bir Kozmetik Fakültesi'ne dönüşmesi gerektiği fikrini yeniden tekrarlıyorum. Buradaki üretim belki daha büyük çapta olabilir. Sadece kolonya ve sıvı sabun bile satsa bu sistem çok ciddi bir girdi sağlar" dedi.

Hijyenik ürünler uyarısı

KOZMER Müdürü Prof. Dr. Demir, vatandaşların kullandığını hijyenik ürünler konusunda uyarıda bulunurken, sağlıkta tasarrufun olmayacağını söyledi. Demir, "Biz doğal ürünler, doğal ekstreler kullandığımızı doğal sabunlarda doğal sızma kantron yağı kullandığımızı kendi ürünlerimizin çok ama çok yüksek kalitede olduğunu zaten çok miktarda yaptık ve çok insana ulaştı. Kullandığınız hijyen ürünlerinin en yüksek kalitede olduğunu mutlaka teyit edin. Aksi takdirde çok farklı sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Yağmurdan kaçarken uzun vadede doluya tutulur" dedi.

Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu
Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu
Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu
Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yerkesik, Pandemi, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandeminin parlayan sektörü 'kozmetik sanayi' oldu - Son Dakika


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