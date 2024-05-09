Paris'te Ebola benzeri belirtiler gösteren ve gözlerden kan gelmesine neden olan Lassa ateşi vakası tespit edildi

Sağlık

Paris bölgesinde, Ebola benzeri belirtiler gösteren ve gözlerden kan gelmesine neden olan Lassa ateşi vakası tespit edildi.

Yakın zamanda yurtdışından dönen bir asker olan hasta şu anda Paris'teki Bégin askeri hastanesinde tedavi görüyor. Bu rapor, Nijerya'nın kaydedilen en kötü Lassa salgınını bildirmesinin ardından geldi.

Yerel sağlık yetkilileri, "hasta ile temas etmiş olabilecek kişileri tespit etmek için kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme yapılıyor" dedi ve hastanın durumunun "endişe verici olmadığını" belirtti.

Lassa virüsü, insanlara kemirgenlerden bulaşabilen ve gözler, kulaklar ve ağızdan kanamalara neden olan ciddi bir viral hastalıktır. İnsanlar arasında da bulaşabilir.

Bu virüs, Ebola ile aynı ailede yer almasına rağmen ondan daha az ölümcül veya bulaşıcıdır ve Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Togo gibi Batı Afrika ülkelerinde yaygındır.

Geçtiğimiz yıllarda, Afrika'dan Avrupa veya ABD'ye dönen bazı yolcuların Lassa ile enfekte olduğu tespit edilmiş, ancak bu kişiler hastalığı başkalarına bulaştırmamıştır.

2022'de, Batı Afrika'dan İngiltere'ye dönen bir ailede üç vaka rapor edilmiş ve yeni doğan bir bebek virüsten dolayı hayatını kaybetmiştir. Lassa ateşi şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın veya pandemi potansiyeline sahip ciddi patojenler listesinde yer almaktadır.

Lassa ateşi genellikle iyileşme ile sonuçlanır, ancak bazı durumlarda ciddi hastalıklara yol açabilir. Baş ağrısı, halsizlik, öksürük, kusma, ishal, kas ağrıları ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gösterebilir. Ağır vakalarda iç kanama, solunum güçlüğü, yüzde şişlik, göğüs ağrısı ve şok meydana gelebilir.

Her yıl 200.000'den fazla kişiyi enfekte ettiği ve birkaç bin kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. Hastalığın başlarında verilen antiviral ilaçlar bazen etkili olabilir.

Virüs, enfekte farelerin idrarı, dışkısı, tükürüğü veya kanı ile temas sonucu bulaşır ve özellikle yoksul topluluklarda yaygındır. Nadir durumlarda, enfekte bir kişinin vücut sıvıları ile temas eden sağlık çalışanları aracılığıyla insanlardan insana geçebilir.

Geçen yıl Nijerya, kayıtlara geçen en kötü salgını yaşadı; 9,155 şüpheli vaka, 1,270 doğrulanmış vaka ve 227 ölüm rapor edildi. Bu yılın vakaları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla biraz daha düşük; şubat ayına kadar 577 doğrulanmış vaka ve 94 ölüm kaydedildi.