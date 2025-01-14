Pişik Neden Olur ve Pişik Nasıl Önlenir?

Sağlık

Bebeklerde Pişik Neden Olur?

Bebeklerde pişik, sıkça karşılaşılan ve çoğunlukla bez bölgesinde görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Cilt tahrişi, bezin temas ettiği noktalar, popo, kasık ve çevresinde kendini gösterir. Pişiğin oluşmasının arkasında birden fazla neden bulunabilir.

Pişiğin en yaygın nedenlerinden biri bezin sık sık değiştirilmemesidir. Bu durum bakterilerin çoğalmasına ve bebeğin nazik cildinde pişik oluşmasına yol açar. Ayrıca bebeğin cildine uygun olmayan bebek alt değiştirme ürünleri kullanmak da pişiği tetikler. Alkol ve paraben gibi maddeler içeren ürünler, bebeğin son derece narin yapıdaki cildini tahriş ederek olumsuz etkiler.

Cildin uzun süre nemli kalması ve ıslaklığın vaktinde temizlenmemesi, cilt tahrişine zemin hazırlar. Narin bebek cildinde bez değişimi esnasında sürtünmeden kaynaklı bile kızarıklık oluşabilir. Ayrıca her gün büyüyen bebeğin bez numarasını ve rahatlığını sürekli kontrol etmek gerekir. Küçük veya sıkı bir bez bağlamak, cilde hava akışını keser ve pişiğe davetiye çıkarır.

Pişik Nasıl Önlenir?

Bebeğinizin cildinin tahriş olmasını düzenli bakım rutini oluşturup birkaç detaya dikkat ederek kolayca önleyebilirsiniz. Ciltte pişikle ve kızarıkla karşılaşmamak adına aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

-Düzenli Bez Değişimi: Bebeğinizin altını her 2-3 saatte bir değiştirerek vücudunun idrar ve dışkıyla temas süresini olabildiğince azaltmış olursunuz.

-Temizlik: Her bez değişimi sonrası bebeğinizin cildini ılık su ve yumuşak bir bezle temizleyebilirsiniz. Ayrıca bezin ciltle temas ettiği noktalarda ıslaklık kalmışsa hemen kurulamanız gerekir.

-Nefes Aldırma: Bez değişimi sonrası bebeğinizin altını açık bırakarak cildini bir süre havalandırabilirsiniz. Cilde doğrudan hava akışı sağlamak, pişiği önlemede son derece etkilidir.

-Kıyafet Seçimi: Çok dar kıyafetler giydirmek bebeğinizin cildini tahriş edebileceği gibi hava akışını da keser. Bu nedenle cilt dostu kumaşlardan üretilmiş bol giysileri tercih edebilirsiniz.

Son derece etkili bir diğer önlem ise pişik önleyici kremi

bebeğinizin alt değiştirme rutinine dahil etmektir. Her bez değişimi sonrası kullanacağınız bu krem, bebeğinizin cildinde pişik ve tahriş oluşumunun önüne geçmenizi destekler.

Pişik Önleyici Ürün Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Nazik yapılı bebek cildi, tahriş oluşumuna meyillidir. Bu nedenle de bebeklerin cilt bakım rutininde pişik önleyici ürünler büyük önem kazanır. Bebeğinizin cildini korumak için alacağınız ürünlerde dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

-Doğal İçerikler: Ürün seçerken parfüm, paraben ve SLS gibi kimyasal maddelerden arındırılmış formülleri tercih edebilirsiniz. Doğal içerikli pişik kremi ve merhemler, bebeğinizin narin cildine gerekli özeni göstererek cildi yatıştırır.

-Koruyucu ve Nemlendirici Özellikler: Seçeceğiniz ürünün formülasyonunda cilt bariyerini koruyan ve nemlendiren bileşenler bulunmasına özen gösterebilirsiniz. Bu özelliğe sahip ürünler bebeğinizin cildini yumuşatırken olası bir tahrişin önüne geçer.

Bebeğinizin hassas cildi için doğru tahriş ve pişik önleyici ürünü seçerek onun cildine gerekli özeni gösterebilirsiniz. Besleyici, yatıştırıcı ve koruyucu içeriklerle geliştirilmiş ürünler bebeğinizin cilt yapısını korurken tahrişlerin önüne geçer. Doğru bebek alt değiştirme ürünleri, bu rutini bebeğiniz için çok daha konforlu hâle getirir.

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Mustela, bebeğinizin nazik cildine uygun bileşenleri bir araya getirir. %98 doğal kökenli bileşenlerden üretilen pişik önleyici Mustela krem, bebeğinizin ihtiyacı olan bakımı destekler. Bu kremi her alt değiştirmede bez bölgesine kolayca sürebilirsiniz. Doğumdan itibaren kullanabileceğiniz Mustela pişik kremi, cildi nemlendirir ve pişiği önler. Cilt bariyeri üzerinde onarıcı etkisi de olan ürün, dermatolojik olarak test edilmiştir. Yenidoğandan itibaren güvenle kullanılabilir.