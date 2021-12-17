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Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu - Son Dakika

Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu

17.12.2021 11:34
Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'de de 6 kişide görülen ve koronavirüsün en tehlikeli türü olduğu belirtilen Omicron varyantıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Omicron'un daha bulaşıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu. Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptığı açıklamada, koronavirüsün tedavisine yönelik ilaçların piyasaya çıktığını ancak ilaçların hasta olduktan sonra tedavi amaçlı kullanılabildiğini söyledi.

"AŞI HALA ÇOK KIYMETLİ, LÜTFEN TÜM AŞILARINIZI YAPTIRIN"

Koronavirüse yakalanmamak için tedbirlerin önemine değinen Özkan, şunları kaydetti; "Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu. Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın. Koronavirüs ilaçlarına güvenmek yerine hiç hasta olmamak daha önemli. Bunun için aşı hala çok kıymetli, lütfen tüm aşınızı yaptırın. İnşallah hepimiz aşı olduktan sonra muhtemelen daha hafif seyredecek şekilde koronavirüs enfeksiyonu geçirip, ondan sonra tüm dünya rahatlayacak diye düşünüyorum."

Prof. Dr. Özlenen Özkan: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan.

"2022 İÇİN BİRAZ DAHA UMUTLUYUM"

Koronavirüsün Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Özkan, "Bu sanki bize bir miktar ümit veriyor. Virüsün daha iyimser bir yöne evrildiği sonucunu çıkartabiliyoruz. Ama bunu konuşmak için çok erken çünkü mutasyonlar sürekli var. Tüm ülkeler aşı olursa bunu başarabiliriz. 2022 için biraz daha umutluyum." diye konuştu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu

Özlenen Özkan, Koronavirüs, Omicron, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu - Son Dakika


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