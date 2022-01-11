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Profesör açıkladı: "Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor" - Son Dakika

Profesör açıkladı: "Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor"

11.01.2022 14:39

Profesör açıkladı: "Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor" Son günlerde 'omicron' varyantlı vakalar ciddi derecede artış gösterirken Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor.

Profesör açıkladı: "Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor"

SAMSUN - Son günlerde 'omicron' varyantlı vakalar ciddi derecede artış gösterirken Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken, aşı olanlarda omicron akciğerlere inmiyor" dedi.

Türkiye'de omicron varyantı yayılmaya devam ediyor. Farklı şehirlerden uzmanlar omicron varyantı ile uyarılar yaparken Samsun'da görev yapan ve şu ana kadar yaklaşık 15 bin korona hastasını tedavi eden Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya da önemli açıklamalarda bulundu.

"Vaka sayılarında inanılmaz bir artış var"

Toplumda özellikle yeni mutasyon omicronun hızla arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Omicronun etkisiyle vaka sayılarında belirgin bir artış var. Önümüzdeki günlerde havaların soğuması ve kapalı alanlarda vakit geçirmesiyle beraber vakaların daha da artacağını biliyoruz. Şu ana kadar gözlemlediğimiz hastalardan şunu söyleyebiliriz ki aşı olanlarda omicron akciğere inmiyor. Bizim gördüğümüz en kötü tablo korona virüsün akciğer tutulumu ile beraber ciddi akciğer hasarı, yoğun bakıma yatış ve ölümlerdi. Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken aşı olanlardan omicron akciğerlere inmiyor. Ciddi anlamda aşılamanın devam etmesi ve hastalarımızın özellikle aşılarının tamamlamalarını istiyoruz. Üzerinden 3, 4, 5 ay geçmiş kişilerinin aşısız olduğunu kabul etmek gerekiyor. Virüs değişiyor, virüsle beraber toplum dinamikleri de değişiyor. O yüzden düzenli aşılarımızı yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Kapanmadaki hasta sayılarımıza ulaştık"

Kafalarda oluşan "Yeniden yasak gelecek mi?" sorusuna cevap veren Özkaya, "Kapanmadaki, yasaklardaki hasta sayılarımıza ulaşmamıza rağmen kapanma ve yasak beklemiyoruz. Çünkü hastanelerimizde ağır hasta sayımız az. Hasta sayımızın artışına göre yoğun bakımlarımızda artış yok çünkü aşı gerçekten etkisini göstermeye başladı. Sürü bağışıklığı dediğimiz klinik tablonun toplumda yeni gözlemlenmeye başladığını saptadık. Şunu gönül rahatlığı ile size söylüyoruz. Aşı omicron mutasyonun akciğer tutulumunu önlüyor" şeklinde konuştu.

"Aşısız hastaların akciğer tutulumları"

Korona aşısı olmayan ve ciddi tutulumlarla hastanede tedavisi yapılan kişilerin akciğerlerini inceleyen Özkaya, "Size aşısız 3 tane hasta göstermek istiyoruz. İlki 46 yaşında genç hastamız. İş yükü nedeniyle aşıya vakit bulamadığı için aşısız ve akciğer tutulumu ile geldi. Belirgin nefes darlığı vardı. Tedavisini yaparak gönderdik. 50'lili yaşlarda olan ve yurt dışına çok sık seyahat ettiği için aşı yaptırmakta vakit bulamayan bir hastamız. Belirgin akciğer tutulumu ile geldi. Aşı olmadığı için ciddi akciğer tutulumu ve solunum yetmezliği ile yatırdık. Tedavi ederek evine gönderdik. Artık mevsimsel grip ile kovid birbirine karıştı. Özellikle omicron varyantının toplumda artması ile beraber grip gibi semptomlarla geliyor ve grip gibi geçiyor. Bunu sadece ve sadece aşı olanlarda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Profesör açıkladı: Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor
Profesör açıkladı: Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor
Profesör açıkladı: Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor

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Omicron, Samsun, Grip, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Profesör açıkladı: 'Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Profesör açıkladı: "Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor" - Son Dakika
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