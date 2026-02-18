Ramazan 2021 Tarihleri ve Oruç Süreleri - Son Dakika
Ramazan 2021 Tarihleri ve Oruç Süreleri

18.02.2026 06:18
Ramazan, 18 Şubat'ta teravih namazıyla başlayacak. Oruç süreleri ülkeden ülkeye değişecek.

Ramazan ayı, dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak 17 Şubat Salı veya 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak teravih namazıyla başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Türkiye'de 18 Şubat'ta ilk teravih kılınacak, 19 Şubat'ta ise ilk sahura kalkılacak.

Ramazan'ın tarihleri her yıl değişiyor çünkü Ay'ın döngülerine dayanan bir takvim kullanılıyor.

Oruç süresi ise günün ne kadar sürdüğüne göre ülkeden ülkeye değişiyor.

Güney yarımküre yaz mevsimini yaşadığı için bu yıl burada daha uzun saatler oruç tutulacak.

Buna karşılık, kuzey yarımküre kış mevsiminde olduğu için oruç tutma süreleri Ramazan'ın yaz mevsimine rastladığı yıllara göre daha kısa.

Örneğin, genellikle dünyanın en güneydeki şehri olarak kabul edilen Şili'nin Puerto Williams kentinde Ramazan başında oruç yaklaşık 06:30'dan 21:00'e kadar yani 14,5 saat sürecek.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayanların Ramazan ayının başında 13 saat 15 dakika oruç tutması gerekecek.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde de Ramazan ayı benzer bir oruç süresiyle başlayacak.

Bununla birlikte, en kuzey bölgelerde oruç saatleri ay boyunca keskin bir şekilde değişecek.

Örneğin Grönland'ın başkenti Nuuk'ta Ramazan yaklaşık 9 saatlik oruçla başlayacak. Ama Ramazan'ın sonunda bu süre 12 saati aşacak.

Norveç, Rusya ve Grönland'ın bazı bölgelerinde Müslümanlar, Ramazan uzun yaz günlerine denk geldiğinde 20 saate varan oruç süreleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Bu tür uç bölgelerdeki Müslümanlar genellikle Mekke saatlerini benimsiyorlar.

Kuzey yarımkürede oruç süreleri 2031 yılına kadar her yıl azalmaya devam edecek.

Arap dünyasının büyük bölümünde oruç süresi günde 12 ila 13 saat arasında değişecek.

Mekke'de Ramazan'ın başlangıcında sahur 06:50 civarında olacak, iftar ise 18:20'de. Yani yaklaşık 11,5 saat oruç tutulacak.

Ramazan'ın sonunda fazladan yarım saatlik süre eklenecek.

Türkiye'nin oruç süreleri

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da ilk iftar 19 Şubat'ta 18:49'da yapılacak. Başkent Ankara'da ise ilk oruç 18:35'te açılacak.

Türkiye'nin en batısındaki Gökçeada'da Ramazan ayının ilk gününde 13 saat 15 dakika oruç tutulacak. Ramazan'ın son günüyse oruç süresi 12 saat 19 dakikaya düşecek.

Türkiye'nin en doğu ucundaki Iğdır'ın Aralık ilçesinde de Ramazan'ın ilk günü oruç 12 saat 22 dakika, son gününde ise 12 saat 42 dakika sürecek.

Gökçeada'da yaşayanlar Ramazan'ın ilk günü Aralık'ta yaşayanlara göre oruçlarını bir saat 14 dakika daha geç açacak.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

