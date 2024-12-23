Sağlık

Rize'de 'Hastaya kötü davranma' iddiası

Annelerinin kolunda ve bacaklarında tırnak izleri ve morlukları gören kızı RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Yoğun Bakım Servisi çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu

RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan annelerine şiddet uygulandığını iddia eden kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kanser hastası olarak düzenli tedavi gören Müzeyyen Öksüz, 6 Aralık 2024 Cumartesi akşamı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Acilden giriş yaptırılan Öksüz sonrasında 7 Aralık Pazar günü sabaha karşı 04.00 sırlarında RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. 10 Aralık tarihinde yoğun bakım servisinde gerçekleşen tedavisi biten Müzeyyen Öksüz servise alındığında çocukları gördükleri tablo karşısında şoke oldu. "İçeri bir girdim ki annem, annem değildi" diyerek olayı özetleyen Müzeyyen Öksüz'ün kızı Ayşenur Bal, annelerinin servise çıktığında kolunda tırnak izleri oldu ve morluklar olduğunu, aynı morlukları bacaklarında da gördüklerini ifade ederek yoğun bakım servisi çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Annesinin hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındığı ve yoğun bakımdan servise çıkarıldığı süreci anlatan Bal "Aslen kanser hastası olan annem evde akciğer solunum yetmezliğinden dolayı bir anda rahatsızlandı ve ablamlar hastaneye götürdü. Sabah 04.00 sıralarında annemi yoğun bakıma aldılar. Bütün değerleri inanılmaz, kimisi çok yükselmiş, kimisi çok düşmüştü. 7 Aralık'ta yoğun bakıma yatırılan anneme 9 Aralık'ta saat 14.00'da ablam yemeğini yediriyor. Annemin akli dengesi bozuk değil, ağızdan beslenebilen bir insan. 17.00 gibi gidip doktordan rica ediyorum bir çorba daha içirelim diye ve bana 'Gerek yok hasta zaten burundan beslenmeye başladı' dediler. Biz tabi çok şaşırdık. Ben annemin yanına girmek istedim 'tamam girebilirsin dediler' içeri bir girdim ki annem, annem değildi" dedi.

"Kolundaki bandajları çıkardık ve gerçekle karşılaştık"

Anneleri Müzeyyen Öksüz'ün yoğun bakımdan çıktıktan sonra kollarında kan akan tırnak izleri, kollarında ve ayaklarında ise morluklar olduğunu sözlerine ekleyen Bal, "Annem çok kötü bir durumdaydı. Annemin bana sadece 'kes, onu kes' diyor, ben burnundaki hortumu kes diyor zannediyordum. Meğer annemin bir eli bağlı, daha öncesinde de iki eli ve iki ayağı bağlanmış. 2 kişi kollarından, 2 kişide bacaklarından erkeklerden bir kişinin de üstüne çıktığını söylüyor. Sol kolu alçıda. Biz çok itiraz ettik neden böyle oldu diye, o anda doktorlardan kimseyi göremedik orada. Yoğun bakımdan annemi nasıl alabiliriz diye düşündük. Bize 'Teyzeyi servise alacağız fakat oda boşalmasını bekliyoruz' dediler. Ertesi gün oda boşaldı annemi oradan hemen aldık. Annemi alınca kolundaki bandajları çıkardık ve gerçekle karşılaştık. Annemin kolları mosmor, tırnak izleri var. Ertesi gün de annemin ayağındaki morluklar ortaya çıktı. Annemi ilk aldığımızda kollarındaki tırnak izlerinden kanlar akıyordu. Biz hemen annemin bakımlarını yaptık" ifadelerini kullandı.

"Annem gibi niceleri var orada"

Hukuki yoldan hakkını arayacağını sözlerine ekleyen Bal, "Annem yemek yemeğe itiraz ediyor diyorlar. Biz annemin yanına girdiğimizde güzelce annem yemeğini yiyordu. Annemin hapları vardı. Normalde hiç ilaç içmeyi sevmez. Biz de doktordan rica etmiştik 'İlaç saatinde biz de sizinle beraber gelelim, biz içirelim ilaçlarını' dedik. Annem öncesinde bir şeylerle karşılaştığı için itiraz ediyormuş. Annem 'Bana sürekli bağırıyorlar' dedi. Annemle beraber o gün 4 kişi oradan servise indirildi. O hastalar da aynı şeyi söyleyerek 'Ellerimiz bağlıydı onlara yalvardık, çok üşüdük üstümüzü örtün dedik ama üstümüzü örtmediler' dediler. Annem 'Çok acı çekiyorum kolumdakini biraz bollatın dememe rağmen hiç kimse dönüp bakmadı' dedi. Ben rektörle görüştüm. Ondan sonra başhekim devreye girdi. Ben başhekimle hiç görüşmedim, kız kardeşim ilgilendi. İkinci gün 'Başhekim devreye girdi. Başhekime ayıp olmasın o halletmeye çalışıyor' dediler bana. Ama ben hukuki yoldan bu işin hallolmasını istiyorum. Ben bunu rektöre de söyledim. Anneme yapılan bir gerçek var ortada. Annem gibi niceleri var orada. Hepsi aynı şeyleri söyledi. Bunun devamı hep gelecek. Yine annelerimiz, kardeşlerimiz orada olacak" şeklinde konuştu.

"2 gün içinde annemin aklını başından aldılar"

Annesinin şiddet gördüğünü iddia eden Bal çözümün yoğum bakım personelinin değişmesiyle olacağına dikkat çekerek "Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Olayın ardından annemin durumunu gösteren görüntüleri de var elimde. Karakola da gittik karakolda da ifademiz alındı. Adli tıp doktoru geldi annemin ifadesi alındı, resimleri çekildi. Şuan herhangi bir şey çıkmadı. Karakoldan aradılar beni 'Müzeyyen teyze eve çıkarıldı mı' diye sordular, 'Tedavisi evde devam ediyor' dedim. Henüz bir cevap gelmedi. Şuan bütün hastalar adına konuşuyorum, özellikle yoğun bakımda çalışanların hepsinin değiştirilmesini istiyorum. 1. katta onkolojide yatıyorduk. Özellikle oradaki hemşire ve doktorlardan çok memnunuz. Onları ayrı tutmak istiyorum. Annem onları gördüğü zaman yüzünde güller açıyor. ve yukarıdakiler hep bize 'Müzeyyen teyze çok çatık kaşlı duruyor' diyorlardı. Meğerse annem bir şeyler görmüş orada ama annemin dili dönmemiş. 2 gün içinde annemin aklını başından aldılar ve annem orada şiddet gördü" diye konuştu.

Öte yandan hastane yönetiminin ailenin iddiaları ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.