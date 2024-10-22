Romatizmanın Önemi: Erken Tedavi Şart - Son Dakika
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Sağlık

Romatizmanın Önemi: Erken Tedavi Şart

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Tedavi edilmezse iltihaplı eklem romatizması, ciddi eklem sorunlarına yol açabilir.

22.10.2024 12:07
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"İltihaplı eklem romatizması tedavi edilmezse ileri derecede eklem sıkıntılarına neden olur"

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romotoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, romatoid artrit olarak bilinen iltihaplı eklem romatizması hastalığının tedavi edilmezse ileri derecede eklem sıkıntılarına neden olabileceğini söyledi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romotoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş romatoid artrit hastalığı hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Ahmet Karataş, romatoid artrit olarak bilinen iltihaplı eklem romatizması hastalığının dünyada ve Türkiye'de en sık görülen romatolojik hastalıklardan birisi olduğunu ifade ederek bu hastalığın özellikle el, parmak eklemleri, el bileği ve dirseklerde ağrı ve şişliğin geliştiğini vurguladı. Do. Dr. Karataş, buna ek olarak yaşlı hastaların bazılarında ise ayak ve diz bölgelerinde ağrı ve şişlik bazen de kızarıklık gibi belirtiler ile ortaya çıkabildiği ve bu tarz belirtiler yaşayan hastaların romatoloji bölümüne başvurmalarının önemli olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Karataş, romatoid artrit hastalığı ağrısının özellikle sabahları kalkıldığında hastalarda tutulmalar gerçekleştirebildiği, bu tutulmanın ise yaklaşık olarak otuz dakika veya bir saat gibi devam edebildiği, bu tarz bir ağrı ve tutulma ile karşılaşan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti. Erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Karataş, çeşitli laboratuvar tetkikleri ve klinik muayeneleri yapıldıktan sonra hastalara tanı koyulabildiği ve tanı alan hastalara ise çok hızlı bir şekilde tedavi başlanmasının önem arz ettiğini aksi takdirde tedavide altı aydan daha fazla gecikmeli tanı konulduğunda hastalarda ileride ciddi eklem sıkıntıları, yaşam kalitesinde bozulma gibi bir takım komplikasyonların görülebileceğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Romatizmanın Önemi: Erken Tedavi Şart - Son Dakika

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