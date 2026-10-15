Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş: "Stratejik öneme sahip tıbbi cihazları ülkemizde üretmeye başladık"

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, stratejik öneme sahip tıbbi cihazları Türkiye'de üretmeye başladıklarını, kalp-akciğer pompası ve yerli ultrason cihazı ile birçok tıbbi malzemenin üretim çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

"Uluslararası 3. Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi ve Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı", Samsun Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun zirveyle ilgili videolu mesajının dinlenmesiyle başlayan zirvede konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Temelde biz bakanlık olarak bir kamu hizmeti sunuyoruz ama sağlık sektörü sadece sağlık hizmeti sunumundan ibaret değil. Bunun yanında bilimsel araştırmaların, ileri teknolojilerin, nitelikli insan kaynağının ve yüksek katma değerli üretimin buluştuğu stratejik bir alan. Biz ülkelerin sağlık gücünü değerlendirirken sadece hastanelerin sayısına, büyüklüğüne, yatak sayısına, sağlık hizmetinin erişilebilirliğine veya yetişmiş insan gücüne bakmıyoruz. Aynı zamanda o ülkenin sağlık alanında kullandığı tıbbi cihazları, malzemeleri ve cerrahi aletleri ne ölçüde geliştirebildiğine bakıyoruz. Bu alanda ne kadar AR-GE çalışması yapabiliyor. İlaç ve aşı alanında hangi yeteneklere, kabiliyetlere sahip. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, çok iyi bir sağlık sisteminiz olabilir. Çok iyi bir insan gücünüz olabilir. Ama burada kullandığınız ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gibi ürünleri kendiniz üretmiyorsanız, üretemiyorsanız, pandemi dönemi bunu çok iyi gösterdi, elinizdeki imkanların hiçbir önemi maalesef kalmayabiliyor" dedi.

"Stratejik öneme sahip tıbbi cihazları ülkemizde kendi imkanlarımızla da üretmeye başladık"

Türkiye'nin, pandemide önemi daha da iyi anlaşılan yerli üretime sağlık sektöründe de önem verdiğine değinen Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlendirdiğimiz sağlık altyapımıza gerçekten gıptayla ve gururla bakabilir, bunu gururla anlatabiliriz. Yurt dışına gittiğimizde bunu çok iyi görüyoruz. Araştırma ve üretimle sağlık alanında geliştirdiğimiz ilerlemeyi ve büyümeyi daha da ileri taşımaya çalışıyoruz. Bu yüzden sağlık politikalarımızda vatandaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmanın yanında, kendi teknolojisini geliştiren ve kendi ürününü üreten bir Türkiye olmayı hedefliyoruz. Biz artık stratejik öneme sahip tıbbi cihazları ülkemizde kendi imkanlarımızla da üretmeye başladık. Bunun en güzel örneklerinden biri, ASELSAN iş birliğiyle yapılan mobil röntgen cihazımız. Bunun yanında, şu anda dünyada kalite olarak en üst seviyede diyebileceğimiz kalp-akciğer pompası ve yerli ultrason üretimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı üretimi çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. İlaçla ilgili çalışmalarımız da zaten devam ediyor" diye konuştu.

"Tıbbi cihazlar yerli üreticilerden temin edilecek"

Tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri üretiminde yerli üreticilerin tercih edileceğinin de altını çizen Okumuş, ayrıca şunları söyledi:

"Tıbbi cihaz sektörü çok önemli. Sadece bilgi de yetmiyor. Bu bilgiyi uygulamaya geçirecek bir alan da gerekiyor. Tanıdan tedaviye, yoğun bakımdan ameliyathaneye, görüntülemeden hasta takibine kadar sağlık hizmetinin her aşamasında bu sektörde geliştirilen ürünlere ihtiyaç duyuyoruz ve bu alandaki kapasitemizi daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Firmalarımızın yıllar içinde kazandığı tecrübeyi ve uluslararası pazara açılma kabiliyetini ülkemiz adına önemli bir kazanım, ülkemizin sağlık sanayisi açısından da stratejik bir değer olarak gördüğümüzü özellikle belirtmek istiyoruz. Bu güçlü üretim altyapısını daha ileri taşımak için yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla yetinmemeli, AR-GE ve tasarım çalışmalarına, yenilikçi teknolojilere, nitelikli insan kaynağına ve uluslararası kalite standartlarına da yatırım yapmalıyız. Bu, aslında gözden kaçırmamamız gereken bir nokta. Aynı zamanda yerli üreticilerimizin markalaşmasını da desteklemeliyiz. Belki de bu alandaki en önemli konulardan biri bu. Bir marka olmalıyız. Her şeyi yaparım demek yerine, 'Hayır, ben şunu yaparım, şu markayla, şu isimle en iyisini yaparım' diyerek kendimizi dünyaya tanıtmamız lazım. O yüzden markalaşma burada çok önemli. Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmemiz lazım. Ben burada tüm üreticilerimize, tüm sanayicilerimize şunu belirtmek istiyorum: Sayın Bakanımız hepimize talimat verdi. Özellikle tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alanında hastanelerimizin ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu ürünleri öncelikli olarak yerli üreticilerden almamız konusunda talimat verdi. Ancak burada sizden talebimiz, ricamız, lütfen ürünlerinizi Sağlık Market'e kaydettirin. Biz öncelikli olarak yerli ürünleri tercih edeceğimizi söylüyoruz ve bu konuda kurumlarımıza, hastanelerimize ve yöneticilerimize talimat verdik. Her ürün her firmada veya şirkette bulunmayabilir ama biz bu ürünleri parça parça da olsa Sağlık Market üzerinden daha rahatlıkla alabiliyoruz. O yüzden ürünlerinizi Sağlık Market'e kaydettirmenizi rica ediyoruz."

Vali Tavlı: "3 bin 500 yıl önce Samsun'da yapılan beyin ameliyatı tıp tarihine ışık tutuyor"

Tıp tarihi açısından Samsun'un çok önemli bir eşik olduğunu ve kazılardan elde edilen veriler ışığında 3 bin 500 yıl önce gerçekleştirilen beyin ameliyatının izlerine rastlandığını hatırlatan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tıp tarihi, bugünkü zirvemize de adını veren Bafra ilçemizdeki İkiztepe arkeolojik kazılarında çıkarılan, beyin ameliyatı yapılmış insan iskeletleriyle yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Samsun'umuz, günümüzde sürekli yenilenen teknolojilere uyum sağlayan, son teknoloji cihazlarla donatılmış modern sağlık tesisleriyle adından söz ettirmeye devam etmektedir. Son olarak eylül ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz ve Samsun'umuzla birlikte tüm Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren bin 458 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ile vatandaşlarımız, başka bir sağlık tesisine ihtiyaç duymadan sağlık hizmetinin tamamını buradan alabilme imkanına kavuşmuştur. Samsun'umuzu sağlık teknolojilerinde bir AR-GE ve inovasyon üssü haline getirecek özverili ve gayretli çalışmalarla önümüzdeki yıllarda bu alandaki başarının çok daha iyi seviyelere taşınacağına can-ı gönülden inanıyoruz. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda katma değerli üretimle dışa bağımlılığımızı azaltmanın yanında tedarik güvenliğimizi de güçlendiren, başarılı çalışmalarıyla hepimizi gururlandıran tüm sektör temsilcilerimize ve çalışanlarına bu vesileyle huzurlarınızda özellikle şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Perçin: "Şehrin sağlık hizmetlerine pozitif katkı sağlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında birçok yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin sağlık potansiyelini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Şehrimize kazandırdığımız 100 yeni ambulansla acil sağlık hizmetlerine pozitif katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde ilçelerimizin en uzak noktalarına dahi daha hızlı ulaşılmasına destek sunmuş bulunuyoruz. Şehir Hastanemize ulaşımı kolaylaştıracak yeni tramvay hattımızla da sağlık hizmetlerine erişim inşallah daha da güçlenecek. Büyükşehir Belediyesi olarak evde sağlık ve yaşlı bakım hizmetlerimizle her gün çok sayıda ihtiyaç sahibi insanımıza, büyüğümüze ulaşıyoruz. Engelli ve hasta nakil araçlarımızla bizden talepte bulunan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına erişimi konusunda kendilerine destek sağlıyoruz. Sağlıklı bir toplum hedefi doğrultusunda spor tesislerimiz, yürüyüş ve bisiklet yollarımız, park ve yeşil alanlarımızla koruyucu sağlığı da önceliklerimiz arasında tutuyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beytekin ve Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Temel Uzlu da söz alarak uluslararası zirvenin Samsun ve Türkiye adına hayırlı olmasını diledi.

Dört gün sürecek zirve ve fuarda, dünyanın birçok ülkesinden gelen sağlık ve medikal sektör temsilcilerinin temas kurması ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması hedefleniyor.

Programa ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Uras, Samsun İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, protokol üyeleri ve davetiyeler katıldı.