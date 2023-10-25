Türkiye, Gazze için 2 uçak daha kaldırıyor

Türkiye, 23 Ekim tarihinde Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım göndermişti. Bugün 2 uçak daha kaldıracak olan Türkiye, bölgeye yeni yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

"YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yardımlara ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki hastalara yardım amacıyla 2 uçağın daha yola çıkacağını belirterek, "Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6'ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkanları Gazzeli hastalarımızla buluşturmak için girişimlerimiz aciliyetle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İLK 4 UÇAKTA NELER VARDI?

23 ekim tarihinde gönderilen 4 uçak dolusu yardımda ağırlıklı olarak tıbbi malzeme yer alıyordu. Bakan Koca yardımlara ilişkin, "Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber Gazze'li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında" açıklamasını yapmıştı.