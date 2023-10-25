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Türkiye, Gazze için 2 uçak daha kaldırıyor - Son Dakika

Türkiye, Gazze için 2 uçak daha kaldırıyor

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:24

Geçtiğimiz gün Gazze için 4 uçak dolusu yardım malzemesi gönderen Türkiye, 2 uçak daha kaldırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardımların ağırlıklı olarak jeneratör ve tıbbi malzemelerden oluştuğunu bildirdi.

Türkiye, 23 Ekim tarihinde Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım göndermişti. Bugün 2 uçak daha kaldıracak olan Türkiye, bölgeye yeni yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye, Gazze'ye 2 uçak dolusu yardım daha gönderiyor

"YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yardımlara ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki hastalara yardım amacıyla 2 uçağın daha yola çıkacağını belirterek, "Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6'ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkanları Gazzeli hastalarımızla buluşturmak için girişimlerimiz aciliyetle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filistin'e yardım için 2 uçağın daha yola çıkacağını duyurdu

İLK 4 UÇAKTA NELER VARDI?

23 ekim tarihinde gönderilen 4 uçak dolusu yardımda ağırlıklı olarak tıbbi malzeme yer alıyordu. Bakan Koca yardımlara ilişkin, "Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber Gazze'li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Türkiye, Gazze için 2 uçak daha kaldırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Gazze için 2 uçak daha kaldırıyor - Son Dakika
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