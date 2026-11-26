Samsun'un Atakum ilçesinde inşası devam eden 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nin 2027 yılında bitirilmesi öngörülüyor. Hastane tamamlandığında Atakum ve çevresindeki vatandaşlara hizmet sunacak; bölgenin sağlık altyapısına ciddi katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde 350 yatak kapasiteli bir devlet hastanesi inşa ediyor. Karkas binası ortaya çıkan hastanede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmesi planlanan hastanede 82 poliklinik, 15 ameliyat masası bulunan ameliyathane, doğum salonu ve görüntüleme merkezleri bulunacak. Kapsamlı sağlık hizmeti verilecek biçimde projelendirilen hastane, bölgenin sağlık hizmeti kapasitesini yükseltecek.

Yaklaşık 253 bin nüfuslu Atakum ilçesi başta olmak üzere çevre yerleşimlere de hizmet vermesi öngörülen hastanenin bitirilmesiyle vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaşması hedefleniyor. İnşaat çalışmaları süren hastane projesinin, sözleşmede yer alan takvime uygun olarak 6 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması amaçlanıyor. Atakum'un sağlık alanındaki önemli yatırımları arasında bulunan projenin tamamlanmasıyla ilçenin sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmesi bekleniyor.