Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı

18.06.2023 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürekli ilaç kullanan ve kronik hastalığı olan kişilerle engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirtti. Ancak raporunu yenileme imkanı bulamayan vatandaşlar için süreli sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatıldı. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.

30 HAZİRAN'A KADAR UZALTILMIŞTI

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.

"BU TARİHTEN SONRA KADEMELİ OLARAK YENİLENECEK"

Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek" bilgisini paylaştı.

Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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