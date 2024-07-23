Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanları Sorunlarını Tartıştı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanları Sorunlarını Tartıştı

Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanları Sorunlarını Tartıştı

Sağlık-Sen, aile sağlığı hemşireleri ve ebelerinin sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla 'Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı' düzenledi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin ücret tavan oranlarının ve destek ödemelerinin düşük olduğunu belirterek, bu oranların artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, aşılama ve takip konusunda aile hekimlerinin yoğun çaba gösterdiğini ve bu çabanın ülke genelindeki aşılama oranlarını yükselttiğini ifade etti.

23.07.2024 10:42
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Aile hekimlerimizin, aile sağlığı hemşirelerimizin ve ebelerimizin ücret tavan oranları, destek ve teşvik ödemeleri çok düşük. Bu oranların muhakkak artırılması gerekiyor. Aşılama izlem ve takip konusunda arkadaşlarımız gerçekten yoğun bir çaba içerisinde. Aile hekimliğinde görev yapan arkadaşlarımızın çabası olmasa ülkemizdeki aşılama oranı bu kadar yüksek olmaz" dedi.?

Aile sağlığı hemşire ve ebelerinin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin arandığı 'Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı' gerçekleştirildi.?Sağlık ve sosyal hizmetlerin tüm branşları için çalıştaylar düzenleyen Sağlık-Sen, bu çalıştayda aile sağlığı hemşiresi ve ebesi konularını ele aldı. Gerçekleştirilen 'Aile Sağlığı Çalışanları Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nda uzman isimler ile sahadan gelen aile sağlığı hemşireleri ve ebeleri sorunlarını dile getirerek, çözüm önerilerini ortaya koydu.?Oluşturulan 4 masada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile Mali Haklar, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Özlük Haklar, Mesleki Saygınlık, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluk, Saha Sorunları ve Örgütlenme konuları üzerine değerlendirmeler yapıldı.?Toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Ankara 6 Nolu Şube Başkanı Umut Gümüşay, Çankırı Şube Başkanı Tuna Dinç, ASEF yöneticileri, akademisyenler ve uzman isimler katıldı.?

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan burada yaptığı konuşmada, akademik ve bilimsel sendikacılık konusunda çalışmalarına hız verdiklerini söyleyerek, "Sağlık-Sen olarak; hekimlerimiz, aile hekimlerimiz, hemşirelerimiz, odyologlarımız ve odyometrislerimiz, hemşirelerimiz, yardımcı hizmetler ile teknik hizmetler sınıfı arkadaşlarımız için çalıştaylar düzenledik. Biz sağlığın her branşına dokunacağız. Bugün de aile sağlığı hemşirelerimiz ve ebelerimiz için bu çalıştayı düzenliyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu, değerli olduğu ortada. Birinci basamağın güçlenmesi ve burada görev yapan arkadaşlarımızın hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.?

'ÜCRET TAVAN ORANLARI İLE DESTEK VE TEŞVİK ÖDEMELER ÇOK DÜŞÜK'

Aile hekimliklerinde çalışanların yaptıkları fedakarlıklardan bahseden Başkan Doğan, "Hekimimiz, aile sağlığı hemşiremiz ve ebemiz sabahın 8'inde görevinin başında. Yaşlı, hamile, çocuk herkese hizmet ediyor. Bu çaba ortadayken yaşanan sorunların da görülmesi ve çözülmesi gerekiyor. Aile hekimlerimizin, aile sağlığı hemşirelerimizin ve ebelerimizin ücret tavan oranları, destek ve teşvik ödemeleri çok düşük. Bu oranların muhakkak artırılması gerekiyor. Aşılama, izlem ve takip konusunda arkadaşlarımız gerçekten yoğun bir çaba içerisinde. Aile hekimliğinde görev yapan arkadaşlarımızın çabası olmasa ülkemizdeki aşılama oranı bu kadar yüksek olmaz" dedi.?

'SADECE ELEŞTİRMİYOR, ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ'

Aile sağlığı hemşire ve ebelerinin mali ve özlük konularda sorunları olduğuna dikkat çeken Doğan, "Biz sorunları tek tek tespit ederek, sorunlara çözüm üretmek istiyoruz. Tüm çabamız bunun için. Sadece eleştirmiyor, çözüm üretiyoruz. Bu çalıştaydan çıkan sonuçları yetkili merciler ile paylaşıp, çözümü için mücadele edeceğiz. Yeni Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da aile hekimliklerinin güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda dile getirdi. İnşallah bu çalıştaydan çıkan sonuç aile hekimliği sisteminin daha da güçlü hale gelmesi için bir yol haritası olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanları Sorunlarını Tartıştı - Son Dakika

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