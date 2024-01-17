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Sağlık-Sen, Türk Tabipleri Birliği'ne çağrıda bulundu - Son Dakika
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Sağlık-Sen, Türk Tabipleri Birliği'ne çağrıda bulundu

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, Türk Tabipleri Birliği'nin terör örgütlerinin sözcülüğünü yaptığını belirterek, kuruluş ilkelerine uygun hizmet etmesi ve terörün himayesinden kurtulması için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Ayrıca, sendikanın kreş açma çalışmaları ve sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili talepleri de bildirgede yer aldı.

Sağlık-Sen, Türk Tabipleri Birliği\'ne çağrıda bulundu
17.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 13:38
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Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu'nca yapılan açıklamada, " Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) kuruluş ilkeleri doğrultusunda hizmet etmesi, terörün sözcülüğünü yapan kesimin himayesinden kurtulması için çalışmalarımızı ve yetkililerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan başkanlığında gerçekleştirilen 7'nci Dönem 4'üncü Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, terör lanetlenerek, Sağlık-Sen teşkilatının devletin ve milletin yanında olduğu vurgulandı.

7'nci Dönem 4'üncü Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz. Zor bir coğrafyada yaşadığımızı biliyor, bu coğrafyada milletimizi ve vatanımızı korumak için, ülkemizin bekası için terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Terör örgütlerine karşı mücadelede kararlı bir duruş sergileyen devletimizin dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar yanındayız.

Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan ve ülkemizin hekimlerini temsil etmekten uzak Türk Tabipleri Birliği'ndeki terör sevici yapılanmaya karşı geçtiğimiz günlerde Sağlık-Sen Hekim Komisyonumuz, vatan ve millet sevdalısı hekimlerimize çağrıda bulunmuştu. Çağrımızı Başkanlar Kurulu olarak bir kez daha yineliyoruz; Türk Tabipleri Birliği, temsiliyet kabiliyetini yitirmiştir. Bunun için Türk Tabipleri Birliği kanunu acilen değiştirilmelidir. Yapılacak düzenleme ile azınlığın tüm hekimleri temsil etmesinin önüne geçilmeli, kamuda çalışan hekimlerin de tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek değişiklikler bir an evvel yapılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği'nin kuruluş ilkeleri doğrultusunda hizmet etmesi, terörün sözcülüğünü yapan kesimin himayesinden kurtulması için çalışmalarımızı ve yetkililerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Milletimizin ve üyelerimizin menfaatine yönelik 'Üyeden Gelen Üyeye Gidecek' anlayışıyla sendikacılığın 'fetret devrini' kapatarak, sosyal sendikacılık adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Hekimin, hemşirenin, paramediğin sağlık memurunun en önemli sorunu olan kreş konusunda sorumluluk alarak Sağlık-Sen Kreş'lerin açılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Şanlıurfa ve Isparta'da açılacak kreşlerden sonra Sağlık-Sen Kreş'lerin ülkemizin dört bir yanında açılması için şubelerimizle birlikte gayret göstereceğiz. Sürekli gündemde tuttuğumuz ve TBMM'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gündeme getirilen konularla ilgili mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz. Bu bağlamda aşağıdaki konuların bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Nöbet ücretleri artırılmalı. Taban, teşvik ve destek ödemeleri artırılmalı. Sabit ek ödemeler emekliğe yansıtılmalı. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar genel idari hizmetler sınıfına geçirilmeli. Tüm çalışanlara gece çalışma tazminatı ödenmeli. Üniversite hastanesi çalışanlarına yer değişikliği hakkı verilmeli. Sağlık çalışanlarının giydiği forma, polislerde ve 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalı. Görev ve kariyer tanımları yeniden belirlenmeli. Kurumlardaki yemek kalitesi artırılmalı. Sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilmeli. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, kamu emekçilerinin haklarını genişletecek ve koruyacak bir yapıya kavuşturulmalı, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir yasa muhakkak hazırlanmalı."

Kaynak: DHA
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Türk Tabipleri Birliği, Faruk Doğan, PKK, Terör, Sağlık, Son Dakika

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