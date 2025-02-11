Sağlık-Sen Genel Başkanı\'ndan Nöbet Ücretleri İçin Hak Arayışı

Sağlık

SAĞLIK-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Nöbet ücretleri çok düşük ve verilen emeğin değerini karşılamaktan çok uzak kalıyor. Nöbet ücretleri hakkaniyetli biçimde artırılmalı ve sağlık çalışanlarına gece çalışma tazminatı ödenmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Samsun Şubesi'nin İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Sağlık-Sen'in yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vererek, temsilcilerin sorularını cevapladı. Doğan, "Sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz biçimde verilen nitelikli bir hizmettir. Eğitim gerektirir, tecrübe gerektirir, emek ister, özveri ister. Alınan riskler vardır, yüklenilen sorumluluklar fazladır. Ancak, 24 saat esaslı çalışan hekimin, hemşirenin, ebenin nöbet ücretleri hakkaniyetli değildir, yapılan işin karşılığı hiç değildir. Gece çalışanlar için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Bu konudaki talebimiz, önerimiz nettir. Nöbet ücretleri hakkaniyetli biçimde artırılmalı ve sağlık profesyonellerine gece çalışma tazminatı ödenmelidir" diye konuştu.