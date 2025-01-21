Sağlık-Sen Genel Başkanı, Sağlık Bakanı ile Görüştü

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SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan'a Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu, İdris Baykan ve Abdullah Duman eşlik etti. Görüşmede, sağlık profesyonellerinin talepleri iletilerek, Sağlık-Sen Hekim Komisyonu tarafından hazırlanan Kamu Hastaneleri Hekimlerine İlişkin Talep ve Öneriler raporu da Bakan Memişoğlu'na sunuldu. Ziyarette, sağlık çalışanlarının taban ve teşvik ek ödemelerinin artırılması, gece çalışma tazminatı verilmesi, bu yıl içinde 50 bin sağlık personeli ataması yapılması, 3+1 sisteminden kaynaklı sorunlar, aile sağlığı çalışanlarının ücretleri ve sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmesi gibi konular görüşüldü. Ziyarette aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Değişen yönetmelikle birlikte aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ek ödemelerinin düşük kaldığını ve bu durumun mağduriyete neden olduğunu dile getiren Başkan Doğan, mağduriyetlerin giderilmesi için aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ek ödeme oranlarının artırılmasını istedi. Öte yandan 'Hastalık Yönetim Platformu (HYP)' sisteminin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanın alacağı ücreti etkilediğini hatırlatan Doğan, sisteme giriş ve müdahale yetkisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının maaş katsayılarından birinin doğrudan HYP sistemine bağlı olmasının hakkaniyetli bir düzenleme olmadığını kaydederek, aile sağlığı çalışanlarına ilave teşvik ödemesi yapılması için yeni bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin de gündeme geldiği ziyarette Doğan, entegre sağlık kuruluşlarında ihtiyaç olmayan yerlerde aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin de nöbete dahil edilmesinin ihtiyacın üzerinde personelin nöbete kalmasına neden olduğunu vurguladı. Doğan, Entegre ASM'lerde görev yapan hekimler ile hemşire ve ebelerin nöbetlerinin hizmet ihtiyacına göre düzenlenmesi ve nöbet zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini söyledi. 3+1 süresini doldurmayan sözleşmeli personelin 4 yıl boyunca tayin talebinde bulunamaması sebebiyle mağduriyet yaşadığını kaydeden Doğan, bu mağduriyetin çözülmesi için Sağlık-Sen tarafından hayata geçirilen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu referans gösterdi. Doğan, "Sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği (becayiş) yapabilmesine imkan verildiği takdirde, çalışanların yer değişikliği talepleri karşılanacağı gibi bulundukları pozisyonun boş kalmasının da önüne geçilecektir. Bundan sonraki alımlarda da 4A kadrolu istihdam modeliyle alımlar yapılmalıdır" dedi.

Sağlık profesyonellerinin iş yükünün artmasından dolayı sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşandığını kaydeden Doğan, iş yükünü hafifletmek için bir an önce atama yapılması gerektiğini söyledi. Doğan, atama bekleyen binlerce sağlık mezunu gencin olduğuna da dikkat çekerek, 2025 yılında en az 50 bin sağlık personeli istihdamının yapılması gerektiğini kaydetti.

BAKAN MEMİŞOĞLU: SORUNLARI BİLİYORUZ, BİZE GÜVENİN

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Sağlık-Sen'e çözüm odaklı anlayışından dolayı teşekkür etti. Bakan Memişoğlu, sahadan gelen biri olduğunu söyleyerek, "Sorunları biliyoruz. Bize güvenin" diye konuştu.