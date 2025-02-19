Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı - Son Dakika
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Sağlık

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

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Son dönemde sahte zeytinyağı vakaları artarken, uzmanlar tüketicileri dikkatli olmaya çağırıyor. Sahte ürünler genellikle ucuz bitkisel yağların renklendirici ve aromalarla karıştırılmasıyla üretiliyor. Zeytinyağı üreticisi Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, bu konuya dikkat çekti ve gerçek zeytinyağının nasıl ayırt edilebileceğine dair önerilerde bulundu.

19.02.2025 14:40  Güncelleme: 15:00
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son güncellediği listede en fazla taklit ve tağşişin zeytinyağında yapıldığı dikkat çekti. Sahte zeytinyağı vakalarındaki artış endişe yaratırken, uzmanlar tüketicileri bilinçli olmaya davet ediyor. Piyasada dolaşan sahte ürünler, genellikle düşük maliyetli bitkisel yağların renklendirici ve aromalarla karıştırılmasıyla üretiliyor ve gerçek zeytinyağı gibi pazarlanıyor. Zeytinyağı üreticisi Arnas Agro'nun İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, sahte zeytinyağını tespit etmenin yolları hakkında tüketicilere rehberlik etti.

Zeytinyağı, mutfakların en değerli besin kaynaklarından biri olarak bilinirken, piyasada sahte ve tağşiş edilmiş ürünlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Artan fiyatlar ve azalan üretim, sahteciliği artırırken, uzmanlar tüketicileri bilinçli olmaya davet ediyor.

Yapılan denetimlerde, piyasada satılan birçok ürünün düşük maliyetli bitkisel yağlarla karıştırıldığı veya kimyasal yöntemlerle zeytinyağına benzetildiği ortaya çıktı. Bu tür sahte ürünler, yalnızca sağlık açısından risk teşkil etmekle kalmıyor, aynı zamanda gerçek üreticilere büyük zarar veriyor.

Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!

TÜKETİCİLER VE YETKİLİLER ÖNLEM ALMALI

Sahte zeytinyağı sadece ekonomik kayıplara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından da ciddi tehditler oluşturuyor. Uzmanlar, tüketicilerin güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmaları gerektiğini vurgularken, yetkililer de denetimlerin artırılacağını ve sahte üretim yapan firmalara ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtiyor.

Bu tür dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için bilinçli tüketici olmak büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve kaliteli zeytinyağı tüketebilmek için güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak, ürün etiketlerini dikkatlice incelemek ve şüpheli ürünlerden kaçınmak gerekiyor.

SAHTECİLİK SEKTÖRE BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Bilal Teymur'a göre sahte zeytinyağı, sadece tüketicileri değil, sektörün tamamını olumsuz etkiliyor. Konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulunuyor:

"Gerçek üreticiler, yıllarca emek vererek ürettikleri doğal zeytinyağlarının sahte ürünlerle rekabet edememesi nedeniyle büyük zarar görüyor. Özellikle ihracat yapan firmalar, sahtecilik yüzünden uluslararası pazarda itibar kaybına uğrayabiliyor. Bu durum, hem ülkemizin zeytinyağı sektörüne hem de tüketicilere zarar veriyor."

Teymur, sahtecilikle mücadele kapsamında denetimlerin artırılması ve yasaların daha caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağını, sahte üretim yapan firmaların ifşa edileceğini ve yasal süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Arnas Agro İş Geliştirme Müdürü Bilal Teymur, sahte zeytinyağını ayırt etmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara değindi. Öncelikle, güvenilir markaların ürettiği ve sertifikalı zeytinyağlarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, tüketicilerin satın aldıkları ürünün ambalajını ve etiket bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirtti.

Zeytinyağının kalitesini anlamanın en iyi yollarından biri de kokusudur diyen Teymur "Gerçek zeytinyağı, taze çimen, yeşil elma gibi doğal kokular içerirken, sahte veya düşük kaliteli ürünler nötr ya da yapay bir kokuya sahip olabilir. Bunun yanı sıra, tat da önemli bir belirleyicidir. Kaliteli zeytinyağı, hafif acı ve yakıcı bir tat bırakırken, boğazda hafif bir yanma hissi oluşturur. Bu doğal yanma hissi, yağın içeriğindeki faydalı bileşenlerden kaynaklanır ve kaliteli bir ürünün göstergesidir." şeklinde ifade etti.

Tüketicilerin fiyat konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Teymur, piyasadaki ortalama fiyatın çok altında satılan ürünlere karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Son olarak gerçek zeytinyağına ulaşmak için bilinçli bir tüketici olunması gerektiğini vurgulayan Bilal Teymur, tüketicilere, güvenilir üreticileri tercih etmeleri ve alışveriş yaparken kaliteyi ön planda tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

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Son Dakika Sağlık Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Can dostum:
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