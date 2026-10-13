Samsun Çarşamba'da meme kanseri seminerinde kadınlara erken teşhis anlatıldı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da meme kanseri seminerinde kadınlara erken teşhis anlatıldı

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Samsun Çarşamba\'da meme kanseri seminerinde kadınlara erken teşhis anlatıldı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen seminerde kadınlara meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı. Programda uzman hekimler katılımcıların sorularını yanıtladı, aronya ve çam fidanı hediye edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Uzman hekimlerin katılımıyla düzenlenen seminerde kadınlara bilgilendirme yapılırken, katılımcılara aronya ve çam fidanı hediye edildi.

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi tarafından düzenlenen "Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi" konulu seminer, Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadınlarda meme kanserine yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığı programa, Samsun Şehir Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Gündüz Cebeci, Opr. Dr. Enes Cebeci, Opr. Dr. Kevser Uzunoğlu Yıldırım, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Elif Özkaya, sağlık alanında görev yapan hekimler ve çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Programın açılış konuşmasını yapan Çarşamba İlçe Sağlık Müdür Vekili ve KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Turhan, kadınların kendi sağlıklarını korumak adına düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, toplumda kanser farkındalığının artırılmasının erken tanı ve tedavi süreci açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Turhan, programa katkı sunan hekimlere ve katılım gösteren tüm vatandaşlara ve destekleri için Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çarşamba Ticaret Borsası'na teşekkür etti.

Uzman hekimlerden meme kanseri bilgilendirmesi

Programda sunum yapan Opr. Dr. Enes Cebeci, meme kanserinde erken farkındalığın ve sağlık kontrollerinin önemine değinerek, kadınların vücutlarında fark ettikleri değişiklikleri göz ardı etmemeleri ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtti. Erken teşhisin, hastalığın değerlendirilmesi ve tedavi sürecinin planlanması açısından önemli bir rol taşıdığına dikkat çekti.

Opr. Dr. Kevser Uzunoğlu Yıldırım ise sunumunda meme kanserine ilişkin doğru bilgiye ulaşmanın ve tarama süreçleri konusunda bilinçli hareket etmenin önemini vurguladı. Yıldırım, kadınların sağlıklarını korumaya yönelik adımlar atmaları ve kendilerine önerilen kontrolleri aksatmamaları gerektiğini ifade etti.

Sunumların ardından hekimler, katılımcıların sorularını yanıtlayarak meme kanseri ve erken teşhis konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Etkinliğe ayrıca destek veren Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından katılımcılara aronya ve çam fidanı hediye edildi.

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi yetkilileri, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken bu tür bilgilendirme çalışmalarının toplum sağlığı açısından değer taşıdığını belirterek programa katılan hekimlere, katkı sunan kurumlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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