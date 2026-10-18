Samsun İl Sağlık Müdürü Uras, 9 ayda 14 milyondan fazla muayene yapıldığını açıkladı

SAMSUN'da yılın 9 ayında toplam 14 milyondan fazla vatandaş muayene edildiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, "14 milyonun üzerinde muayene işleminin yanı sıra 300 binin üzerinde ameliyat ve 4 milyondan fazla görüntüleme işlemi yapıldı. Bu rakamlar, Samsun'un sağlık açısından önemini gözler önüne seriyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Samsun'da yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen muayene sayıları, kanser taramaları ve SMA testlerine ilişkin verileri paylaşarak, sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında DHA'ya özel açıklamada bulundu. Uras, "Samsun'da muayene edilen hastaların yaklaşık yüzde 15'inin Samsun dışından geldiğini görüyoruz. Bu oran hastaneler bazında değişebiliyor ancak genel olarak Samsun'da muayene edilen hastaların yüzde 15'i şehir dışından geliyor. Aile hekimliği birimlerinde 4,5 milyon muayene yapılmış olması da bizim için çok önemli. Geçen yıla göre aile hekimliğindeki muayene sayısında yüzde 4,6 artış var" dedi.

'300 BİNİN ÜZERİNDE AMELİYAT VE 4 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİ YAPILDI'

Kentin sağlıktaki durumunu değerlendiren Uras, "2026 yılının ilk 9 ayında Samsun'un sağlık verilerine baktığımızda, kamu, özel ve aile hekimliği dahil 14 milyonun üzerinde muayene işlemi gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu muayenelerin 4,5 milyonu aile hekimliği birimlerinde, geri kalanı ise kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yapıldı. Kamu hastanelerimizde yaklaşık 8 milyon 800 bin muayene işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 300 binin üzerinde ameliyat ve 4 milyondan fazla görüntüleme işlemi yapıldı. Bu rakamlar, Samsun'un sağlık açısından önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İnsanların öncelikle birinci basamakta, yani aile hekimlerinde muayene olması bizim için çok değerli. Birçok sağlık sorunu aile hekimliğinde çözülebiliyor. Bu durum, hastanelerdeki yoğunluğu ve yığılmayı da önlüyor. Aynı zamanda aile hekimlerimiz bizi en yakından tanıyan, kronik hastalıklarımızı bilen ve bu konuda en doğru değerlendirmeyi yapabilecek hekimlerimizdir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan aile hekimlerine öncelikli olarak başvurmalarını rica ediyoruz. Bazen vatandaşlarımız hangi hekime gitmeleri gerektiği konusunda kararsız kalabiliyor, ortopediye mi gitmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu noktada bizi en doğru ve güncel şekilde yönlendirecek olan yine aile hekimlerimizdir. Vatandaşlarımızdan bir diğer ricamız da muayene randevularına gidemeyecekleri durumlarda bunu gerekli iletişim noktalarına bildirmeleri. Böylece boşalan randevuların diğer vatandaşlarımız tarafından kullanılmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

'9 BİN YENİDOĞAN BEBEK İLE 117 BİN VATANDAŞA TARAMALAR UYGULADIK'

Yapılan testler ve kanser taramaları hakkında da bilgi veren Mustafa Uras, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın sağlığı açısından değerli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tamamen ücretsiz kanser taramalarımızın yanı sıra sağlıklı hayat merkezlerimizde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma polikliniği gibi ücretsiz hizmetlerimiz bulunuyor. Bu kapsamda, 476 aile hekimliği birimimizde yılın ilk 9 ayında 36 bin 800 kişiye meme kanseri, 21 bin 215 kişiye serviks kanseri ve 59 bin 872 kişiye kolorektal kanser taraması yaptık. Toplamda 117 bin 797 vatandaşımıza çeşitli kanser taramaları uyguladık. Bunun yanında evlilik öncesi danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Son zamanlarda toplumda daha sık karşılaştığımız SMA'lı bebeklerin doğumunu önlemeye yönelik olarak evlilik öncesinde SMA taraması yapıyoruz. Risk faktörü bulunması durumunda aileleri, halk arasında bilinen tabiriyle tüp bebek merkezlerine yönlendiriyoruz. Burada genetik açıdan incelemeler yapılıyor. Amaç, ailelerin sağlıklı bir çocuğa sahip olabilmesi için gerekli değerlendirmelerin ve taramaların gerçekleştirilmesi. Yılın ilk 9 ayında 9 bin 411 yenidoğan bebeğimize SMA testi yaptık ve aileleri bu konuda bilgilendirdik. Aynı zamanda 18-36 aylık çocuklarımıza otizm spektrum bozukluğu taraması uyguluyoruz. Şu ana kadar otizm spektrum tanısı alan 25 çocuğumuzu ilgili hekimlere yönlendirdik. Verilerin de gösterdiği üzere Samsun, yalnızca kendi şehri için değil, bölge için de çok değerli bir sağlık şehri. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."