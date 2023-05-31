Haliliye'de Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimler sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir lokantada patates cipsleri arasına gizlenmiş ve çamaşır suyuna batırılmış 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirdi.
İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, etlere imha etmek üzere el koydu, iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.
Son Dakika › Sağlık › Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika