Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa yedireceklerdi

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Haliliye'de Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimler sürüyor.

ÇAMAŞIR SUYUNDA BEKLETMİŞLER

Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir lokantada patates cipsleri arasına gizlenmiş ve çamaşır suyuna batırılmış 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirdi.

ETLER İMHA EDİLECEK

İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, etlere imha etmek üzere el koydu, iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.