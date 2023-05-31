Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa yedireceklerdi

31.05.2023 17:45

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan denetimlerde yaklaşık 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirildi. İmha edilmek üzere el konulan etlerin çamaşır suyuna batırılarak bekletilmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Haliliye'de Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimler sürüyor.

Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa satacaklardı

ÇAMAŞIR SUYUNDA BEKLETMİŞLER

Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir lokantada patates cipsleri arasına gizlenmiş ve çamaşır suyuna batırılmış 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirdi.

Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa satacaklardı

ETLER İMHA EDİLECEK

İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, etlere imha etmek üzere el koydu, iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • cengiz: bu adam öldürmeye teşebbüs hapis cezası olması lazım ve ömür boyu gıda üzerine çalışamaması lazım rezalet Cevap Yaz 60 0 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: standart artık sağlıklı birşey yok ne yersek yiyelim zararlı iyi olanlar çok pahalı ama ülke pahalılılıktan şikayetçi değil seçimde herşey belli oldu ülke gayet normal Cevap Yaz 63 21 Yayından Kaldır
  • cengiz: aydın bwy ak parti geldi diye çamaşır sulu tavuk mu yiyelim hayret bişeysin yazık size 18 9 Yayından Kaldır
500

Şanlıurfa, Haliliye, Zabıta, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak
18:01 CHP'de genel başkanlık için adı geçen İmamoğlu'na bir rakip daha çıktı
18:01 WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı?
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştiriyor
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştiriyor
17:26 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kızılaycılarla helalleşmelisiniz
17:20 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kızılaycılarla helalleşmelisiniz
17:22 ABD'de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrenciyi istismarını cinsel ilişki oyuncakları ortaya çıkardı
17:20 Fiyatlar da karşılaşma gibi dev! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu
17:16 ABD'de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrenciyi istismarını cinsel ilişki oyuncakları ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 18:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bu kadarına da pes! Çamaşır suyunda bekletilen etleri vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement