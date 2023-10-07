Şanlıurfa'da Hemşireye Saldırı: Burnu Kırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Hemşireye Saldırı: Burnu Kırıldı

Son Güncelleme: 07.10.2023 18:05

Şanlıurfa'da evinde rahatsızlanan eşine iğne yapan hemşire, Kadir Fatih S. tarafından darbedilerek burnu kırıldı. Olay hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da, evinde rahatsızlanan eşine Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'yi darbederek burnunu kıran Kadir Fatih S., gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı. Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., 'Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar? diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı. Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları 'beyaz kod' verdi. Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı. Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da Hemşireye Saldırı: Burnu Kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Hemşireye Saldırı: Burnu Kırıldı - Son Dakika
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