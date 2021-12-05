Şanlıurfa'da halk süpürme tekniğiyle aşılanıyor - Son Dakika

- Şanlıurfa'da halk süpürme tekniğiyle aşılanıyor

ŞANLIURFA - Türkiye'nin korona virüs aşılanma oranı düşük illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ekipten oluşan 300 sağlık çalışanı, süpürme tekniğiyle aşılama çalışmaları yapıyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde 102 ekipten oluşan 300 sağlık çalışanıyla bütün evleri dolaşarak süpürme tekniğiyle vatandaşların korona virüs aşılarını yapıyor. Hafta sonu yoğunlaştırılan çalışmalarda Harran'da 30, Akçakale'de 30, Eyyübiye'de 51, Viranşehir'de 30, Siverek'te 36, Haliliye'de 51, Ceylanpınar'da 15, Bozova'da 15,Hilvan'da 15, Suruç'ta 15, Halfeti'de 13 ve Birecik'te ise 20, ekiple bütün kırsal mahalleleri dolaşarak aşı çalışması yapmaya devam ediyor. Ekipler, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm'ünde katıldığı bir kahvaltı programının ardından çalışmalara başladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Gülüm yaptığı açıklamada, "Cumartesi Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde saat 08.30 itibari ile ilçe müdürlüğümüzde yoğun bir çalışma var. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde iki defa Viranşehir, Harran, Akçakale, Eyyübiye, Siverek, Haliliye, Ceylanpınar, Bozova, Hilvan, Suruç, Halfeti, Birecik'e gidildi. Süpürme dediğimiz taktikle aşı oranı düşük olan kırsal mahallelerimize, köylerimize gidiyoruz. Bu Cumartesi Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğündeyiz. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklar yapıldı. Ekipler üçer kişiden oluştu. Çalışanlarımız gideceği yerleri biliyorlar. Gittikleri mahalleye yoğunlaşacaklar. Aşıları olmayan, aşısı eksik olan vatandaşlarımızın aşılarını yapacaklar. Bildiğiniz gibi yeni bir dalgadan, omicron dalgasından söz ediliyor. Ülkemizde şu an yok ama olası bir omicron salgınına karşı tedbirlerimizi arttırıyoruz. Bu kapsamda soğuk cumartesi sabahı Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde, sağlık çalışanlarımız ile beraberiz. Sahada en yüksek aşı seviyesine ulaşacağımızı umuyoruz. Pazar Haliliye ilçe sağlık müdürlüğünde aynı çalışma olacaktır. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sahada ciddi bir mücadele olduğunu söyleyen Prof.Dr. Mehmet Gülüm, "Şu anda sahada ciddi anlamda bir mücadele var. Aile sağlık merkezlerimiz, devlet hastanelerimiz, eğitim ve araştırma hastanelerimiz, mobil noktalarımız ve gezici ekiplerimiz, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Covid-19 mobil aşı ekipleri bugüne kadar olduğu gibi il genelinde gönüllülük esasına dayalı olarak aşı yaptırmak isteyen tek bir vatandaş kalmayana kadar kapı kapı dolaşarak toplumsal bağışıklığı oluşturmak için aşı uygulama çalışmalarına devam edecektir" diye konuştu.