Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti - Son Dakika
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Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da yemek davetine katılmak üzere yola çıkan Halil Aksak'ın otomobili şarampole devrildi. Bir hafta önce evlenen Aksak hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Halil Aksak yaşamını yitirdi, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Aksak'ın henüz bir hafta önce evlendiği girdiği ve akrabalarının yemek davetine gitmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

YOL KENARINDAKİ TARLAYA SAVRULDU

Kaza, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aksak idaresindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak taklalar atan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti

ACILI HABERİ SAĞLIK EKİPLERİ VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araç sürücüsü Halil Aksak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen S.N.A., M.N.A., M.A. ve A.A. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti

YEMEK DAVETİNE GİDİYORLARDI

Feci kazayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç sürücü Halil Aksak’ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği ve kazanın, akrabalarının yeni evli çift onuruna verdiği yemek davetine katılmak üzere Viranşehir’e gittikleri sırada gerçekleştiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yemek Tarifi, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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