Daha 1 hafta önce evlenmişti! Şarampole yuvarlanan damat hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Halil Aksak yaşamını yitirdi, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Aksak'ın henüz bir hafta önce evlendiği girdiği ve akrabalarının yemek davetine gitmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

YOL KENARINDAKİ TARLAYA SAVRULDU

Kaza, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aksak idaresindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak taklalar atan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ACILI HABERİ SAĞLIK EKİPLERİ VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araç sürücüsü Halil Aksak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen S.N.A., M.N.A., M.A. ve A.A. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YEMEK DAVETİNE GİDİYORLARDI

Feci kazayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç sürücü Halil Aksak’ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği ve kazanın, akrabalarının yeni evli çift onuruna verdiği yemek davetine katılmak üzere Viranşehir’e gittikleri sırada gerçekleştiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.