Melike USLU- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, – Yeditepe Üniversitesi'nin TÜBİTAK destekli 'N.E.F.E.S.–SP' projesinde, serebral palsili çocuklara sekiz hafta boyunca oyunlaştırılmış solunum ve postür eğitimi verildi. Eğitim öncesi ve sonrasında yapılan ölçümlerde çocukların solunum kapasitelerinde gelişim gözlemlenirken, daha derin nefes alabildikleri ve nefeslerini daha uzun süre verebildikleri belirlendi.

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yürütücülüğünde serebral palsili çocukların solunum kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. 'N.E.F.E.S.–SP: Nitelikli Eğitimle Farkındalık, Erişilebilir Solunum - Serebral Palsi: Oyunlaştırılmış Solunum ve Postür Farkındalık Eğitim Modeli' isimli projenin sonuçları, 13-14 Kasım tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştay ve kapanış seminerinde paylaşıldı. Projenin kapanış çalıştayında katılımcılara müzik dinletisi sunan çocuklar, çalıştay sırasında yaptıkları resimleri de sergilediler.

'SOLUNUM, FİZİKSEL AKTİVİTENİN TEMELİNDE YER ALIYOR'

Projenin yürütücüsü, Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasmi Muammer serebral palsili çocukların rehabilitasyonunda solunumun çoğu zaman geri planda kaldığına dikkat çekti. Muammer, "Serebral palsi denildiğinde öncelikle yürüme, hareket becerileri ve fiziksel aktivitelerin geliştirilmesi akla geliyor. Oysa solunum, bütün bu becerilerin temelinde yer alıyor. Yeterli solunum olmadan dayanıklılığı geliştirmek, dayanıklılık olmadan da fiziksel aktiviteyi sürdürmek mümkün değil. Bu nedenle çocukların solunum kapasitelerini geliştirmeye ve daha etkin nefes alıp vermelerini sağlamaya odaklandık" dedi.

Proje kapsamında çocukların solunum egzersizlerini aşamalı olarak öğrenebilecekleri web tabanlı bir uygulama geliştirdiklerini anlatan Muammer, egzersizlerin zorluk derecesinin haftalar ilerledikçe artırıldığını belirtti. Uygulamanın ev ortamında da kullanılabilecek şekilde tasarlandığını kaydeden Muammer, "Çocuklar telefon veya bilgisayar üzerinden uygulamaya erişerek kendilerine tanımlanan egzersizleri yapabiliyor. Böylece eğitim sürecinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında da sürdürebilmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.

POSTÜR EĞİTİMİ DE PROGRAMIN PARÇASI OLDU

Programın yalnızca solunum egzersizlerinden oluşmadığını, doğru duruş alışkanlıklarının geliştirilmesine de önem verdiklerini vurgulayan Muammer, "Çocukların otururken öne doğru eğilmesi, göğüs kafesinin rahat hareket etmesini ve akciğerlerin genişlemesini zorlaştırabilir. Bu nedenle dik oturma ve doğru duruş alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yaptık. Solunum egzersizlerini postür eğitimiyle birlikte ele aldık. Ayrıca çocukların egzersizlerini düzenli takip edebilmeleri için bir egzersiz günlüğü hazırladık. Programın etkinliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla ailelere ve eğitimcilere yönelik bilgilendirme ve eğitimler gerçekleştirdik" dedi.

Çocukların dijital araçlarla geçirdikleri zamanı daha verimli değerlendirmelerini de hedeflediklerini belirten Muammer, geliştirilen uygulamanın egzersizlerin evde sürdürülmesine imkan sağladığını ifade etti.

SOLUNUM KAPASİTELERİNDE GELİŞİM GÖZLENDİ

Projeye ilişkin konuşan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Müdürü Uzm. Fzt. Turgay Arık, serebral palsinin çocuklarda hareket sisteminin yanı sıra solunum sistemi de dahil olmak üzere birçok sistemi etkilediğini belirtti. Solunumun çocukların fiziksel aktivitelerini sürdürebilmeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Arık, "Serebral palsili çocukların rehabilitasyonunda hareket becerilerinin geliştirilmesine ağırlık veriliyor. Ancak solunum sistemi de en az hareket sistemi kadar önemli. Çocukların hareket ederken daha az yorulmaları, fiziksel aktivitelerini sürdürebilmeleri ve motivasyonlarını koruyabilmeleri için solunum sistemlerini etkin kullanmaları gerekiyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak N.E.F.E.S.-SP Projesi'ni hayata geçirdik. Amacımız hem ailelerde hem de bu alanda çalışan uzmanlarda solunum konusunda farkındalık oluşturmak ve çocuklara sekiz haftalık bir eğitim programı uygulamaktı" dedi. Programın başında ve sonunda çocukların solunum kapasitelerinin ölçüldüğünü aktaran Arık, sonuçlarda gelişim gözlemlediklerini söyledi. Arık, "Ölçümlerde çocukların vital kapasitelerinde, yani derin bir nefes aldıktan sonra dışarı verebildikleri hava miktarında gelişim olduğunu gördük. Çocukların daha derin nefes alabildiğini ve nefeslerini daha uzun süre verebildiğini gözlemledik. Bu sonuçlar, solunum egzersizlerinin çocukların solunum farkındalığını desteklemesi açısından önemli. Aileler ve çocuklar da eğitim sürecinden memnun kaldı" diye konuştu.

ÇOCUKLAR EGZERSİZLERİ OYUN OYNAYARAK YAPTI

Egzersiz programının çocukların ilgisini canlı tutacak şekilde tasarlandığını belirten Arık, geleneksel ve tekrara dayalı egzersizler yerine oyunlaştırılmış bir model uyguladıklarını söyledi. Arık, "Çocuklara tekdüze bir egzersiz programı sunmak yerine onlar için geliştirilen web tabanlı bir uygulamadan yararlandık. Böylece çocuklar oyun oynarken solunum egzersizlerini de gerçekleştirdi. Egzersizleri daha eğlenceli hale getirerek çocukların programa aktif katılımını sağlamayı amaçladık" ifadelerini kullandı.

RENKLİ KAPANIŞ ÇALIŞTAYI

Projenin sonuçları, 13 Kasım'da Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda değerlendirildi. Sekiz haftalık eğitim süreci, uygulamalar ve elde edilen deneyimlerin ele alındığı oturumlarda, modelin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

14 Kasım'da Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Binası Avlusu'nda gerçekleştirilen kapanış seminerinde çocuklar, aileler, eğitimciler ve proje ekibi bir araya geldi. Müzik dinletisi ve etkileşimli atölyelerin düzenlendiği etkinlikte, çocukların hazırladığı resimler sergilendi. Aileler ve çocuklar eğitim sürecindeki deneyimlerini paylaşırken, kazanımların ev ve okul ortamında sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, Prof. Dr. Rasmi Muammer yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Proje ekibinde Yeditepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yeral ve Dr. Fzt. Deniz Aslan araştırmacı; Dr. Öğr. Üyesi Elif Develi, Öğr. Gör. Ayça Yağcıoğlu Südor, Fzt. Zeynep Ongan, Uzm. Fzt. Irmak Sıla Çetinel eğitmen; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kardiyoloji Enstitüsü'nden Dr. Fzt. Kıymet Muammer araştırmacı; Fenerbahçe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Başar Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Baha Naci araştırmacı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esra Pehlivan eğitmen olarak görev aldı. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'ndan Uzm. Fzt. Turgay Arık, Fzt. Yüksel Çolaker ve Uzm. Fzt. Burak Şevket Vuran eğitmen olarak projeye katkı sundu.