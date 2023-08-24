Karar Resmi Gazete'de! Bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı - Son Dakika

Karar Resmi Gazete'de! Bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı

Son Güncelleme: 24.08.2023 23:57

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, ayaktan başvurularda ödeme listesi ve işlem puan listelerinde yer alan tüm işlemlerde artış yapıldığı belirtildi. Ayrıca, genel sağlık sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde iyileştirme sağlandığı ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde" belirtildi.

VAKA BAŞI MUAYENE TUTARLARINDA ARTIŞA GİDİLDİ

Tebliğdeki düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi. "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı.

"Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi. "Diş Tedavileri Puan Listesi"nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.

11 MİLYAR LİRA İYİLEŞTİRME SAĞLANDI

Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hukuk, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karar Resmi Gazete'de! Bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Performansıyla göz dolduran İrfan Can Eğribayat: Kaostan besleniyorum
23:53 Şenol Güneş'in, gelecek maç için tek bir endişesi var
23:41 Galibiyeti o getirdi! Zaynutdinov'dan ağızları açık bırakacak performans
23:23 İzmir'de otoparktaki cinayeti güvenlik kamerasında! Yere düşen adama defalarca kurşun yağdırdı
23:04 Adana Demirspor, Genk'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu
22:50 Kimse adını bile bilmiyordu! Herkes Fenerbahçe'nin golündeki gizli kahramanı konuşuyor
22:41 Kılıçdaroğlu'ndan "Kalitemize uygun muhalefet bulamadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Yolsuzluğu, liyakatsizliği 'kalite' olarak görmedik
22:24 Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
22:21 BM yetkilisi Türk muhabirin Pile-Yiğitler Yolu sorusuna yanıt veremedi
22:08 Ankara'da eğlence mekanı çıkışı kadınları darp eden 1 bekçi, 2 polis tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 00:41:30. #1.12#
SON DAKİKA: Karar Resmi Gazete'de! Bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement