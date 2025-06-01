Sigara Bağımlılığını Yenen Genç

ANKARA'da 10 yıl boyunca günde 2 paket sigara içen Özgür Can Akkemik (28), 3 ay önce arkadaşlarının yönlendirmesi ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi sigara bıraktırma polikliniğinde yapılan nikotin bağımlılığı testinin 'yüksek düzeyde bağımlı' seviyesinde çıkmasının ardından gerekli desteği alarak 1,5 ay içinde sigarayı bıraktı.

Ankara'da yaşayan ve özel bir şirkette satış ve pazarlama işi yapan Özgür Can Akkemik, üniversiteye hazırlandığı dönemde sigara içmeye başladı. Akkemik, 10 yıl boyunca günde 2 paket sigara içti. Akkemik, 3 ay önce arkadaşlarının yönlendirmesi ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi sigara bıraktırma polikliniğine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Akkemik'in nikotin bağımlılığı testi, 'yüksek düzeyde bağımlı' seviyesinde çıktı. Akkemik, gerekli desteği alarak 1,5 ay içerisinde sigarayı bıraktı. Uygulanan tedavi süreci sonunda Akkemik'in karbonmonoksit düzeylerinde anlamlı bir düşüş gözlendi.

'SİGARAYA İHTİYACIM YOKMUŞ'

Özgür Can Akkemik, üniversiteye hazırlandığı dönemde stresle mücadele etmek için sigaraya başladığını söyleyerek, "O süreçten sonra sigara, 'arkadaş' gibi olmaya başladı. Şimdi ticaretle uğraşıyorum ve bizim işimizin gerektirdiği bir stres mevcut olduğu için en büyük stresle mücadele kaynağımız sigaraydı. Ama son geldiğimiz noktada sigara beni ciddi miktarda rahatsız etmeye başladı. Ortalama günde normalde iki paket sigara kullanıyordum. Şu anda yaklaşık bir buçuk aydır sigara kullanmıyorum. Yürüyüş yaparken ya da konuşurken kesilmediğimi fark ediyorum. Onun dışında artık o sigaranın verdiği kötü koku, insanları rahatsız eden kötü kokudan uzaklaşmış olduğum için mutluyum. Sosyalleşme konusunda da sigara içmeden yine sosyalleşebiliyorum. Artık buna ihtiyacım yokmuş. ya da stresle baş etmem için sigaraya ihtiyacım yokmuş" dedi.

'BU ŞEKİLDE DEVAM ETTİREMEZDİM'

Akkemik, sigarayı bıraktıktan sonra artık yiyeceklerin tadını da daha rahat aldığını söyleyerek, "Evet zor mu tabii ki zor ama bırakılmayacak bir şey değilmiş onu anladım. Sigarayı bırakmadan önce inanılmaz bir öksürük krizim vardı. Artık bayılacak noktaya, nefes alamayacak noktaya geliyordum. ve bunun en büyük kaynağının sigara olduğunu artık fark edip bırakmam gerektiğini düşündüm. Çünkü 28 yaşındayım daha; önümde çok uzun bir yol var ve bunu bu şekilde devam ettiremezdim. Bırakırken ilaç tedavisinden destek aldım. Önce bireysel terapiler, sonra ilaç tedavisi ile süreci destekledik. Şimdilerde stresle başa çıkabilmek için kendi içimde nefes egzersizleri deniyorum. İnsanların sigarayla ilgili profesyonel destek almaları gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRONİK SİGARA, SAĞLIKLARINA ZARAR VERİYOR'

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Doç. Dr. Serap Akçalı Duru ise özellikle elektronik sigara kullanımına dikkat çekerek, "Elektronik sigarada ciddi anlamda yükselen sayılar var. Ülkemizde de yaklaşık yüzde 25-30 civarında içme oranı var. Erkeklerde yüzde 40, kadınlarda yüzde 15 civarında. Sigara içme oranları 15 yaş altına düştü. Çünkü bu ısıtılmış tütün ürünleri, elektronik sigaralar, içindeki çeşitli hoş kokular, zararsızmış gibi tanıtımlar, renkli ambalajlar ile gençleri çok etkiliyor ve kendi aralarında böyle bir sosyalleşme gibi algılıyorlar. ve o hoş tatlar, hoş kokular sağlıklarına zarar veriyor. Bu da yüksek bağımlılık düzeylerine neden oluyor" diye konuştu.

'HER ORGANIMIZI ETKİLİYOR'

Elektronik sigaranın ilerleyen dönemlerde ne gibi yan etkileri olacağını bilmediklerini kaydeden Doç. Dr. Akçalı Duru, "Hem geleneksel hem elektronik sigara, saç derisinden ayak parmağımıza kadar her organımızı etkiliyor. Yani her organımızda probleme yol açabiliyor. Ölüm oranları çok fazla. Yılda 100 bin kişi sigarayla ilgili hastalıklardan ya hastalanıyor ya kaybediliyor. Bunların önüne geçmek için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor, yılmamamız gerekiyor" dedi.