Sigara Bırakan Kadından Fesleğen Hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sigara Bırakan Kadından Fesleğen Hediye

Sigara Bırakan Kadından Fesleğen Hediye
26.07.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sigarayı bırakan Yonca Yıldız, kül tablasını fesleğen saksısına dönüştürüp hediye etti.

İZMİR'de yaşayan ve 4 ay önce Sağlık Bakanlığı'nın Sigara Bıraktırma Tedavisi Polikliniği'nden aldığı destekle sigara alışkanlığından kurtulan Yonca Yıldız (43), fesleğen saksıya dönüştürdüğü kül tablasını teşekkür ziyareti için gittiği poliklinikte doktoruna hediye etti. Yıldız, "Çok kötü kokan bir kül tablası şimdi fesleğen kokuyor. Çakmağımı emekli ettim. Kül tablamı da fesleğen saksısı yaptım. Bu saksıyı benden sonra bırakmak isteyenlere ilham olması için buraya bırakıyorum" dedi.

İzmir'de 25 yıldır sigara kullanan Yonca Yıldız ile 15 yıldır kullandığını belirten diş hekimi ve 1 çocuk annesi Semahat Gül (55), defalarca bırakmayı denedikleri bu alışkanlıktan Sağlık Bakanlığı'nın Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği'nden aldıkları destek sayesinde kurtuldu. Sigara yüzünden nefes almakta zorlandığını anlatan evli ve iki çocuk annesi, kamu çalışanı Yonca Yıldız, 171 danışma hattı ile profesyonel destek alıp ücretsiz ilaca ulaştığını ve 4 ay önce sigarayı bıraktığını söyledi. Yıldız, "Bu alışkanlığa yaklaşık 15 yaşında yurtta başladım. 25 yılın üzerinde sigara içtim. Sadece 2 kızımın hamilelik ve emzirme dönemlerinde birer yıl ara verdim. Kendim için aldığım en doğru karar. Eşimin de çok önemli bir desteği oldu. Enerjim arttı. Her şeyden tat almaya başladım. Birkaç kilo aldım ama sonra veririm" dedi.

'DUMANSIZ YAŞAYIN'

Bu alışkanlıktan kurtulmak için önce kendini hazırladığını kaydeden Yıldız, "Sigara yüzünden nefes almakta zorlanıyordum. Şimdi kendimi 10 yıldır sigara içmiyormuş gibi hissediyorum. Mutluyum ve herkese tavsiye ederim. Hayatımdan, evimden çıkardım. Çok da kendime yakıştıramıyordum. Birkaç denemenin ardından sonunda sigara benim için bitti. Çok kötü kokan bir kül tablası şimdi fesleğen kokuyor. Çakmağımı emekli ettim. Kül tablamı da fesleğen saksısı yaptım. Kendiniz, sevdikleriniz için aldığınız en doğru karar, dumansız yaşayın. Bu saksıyı benden sonra bırakmak isteyenlere ilham olması için buraya bırakıyorum" diye konuştu.

'BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLMAYA KARAR VERDİM'

Semahat Gül de Bayraklı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden destek aldığını belirtip, "15 yıldır sigara içiyordum. İlk kez 4 yıl önce bırakmak istedim, 6 ay sonra tekrar başladım. Her seferinde eşimle birlikte bırakıp başladık. Şimdi son 1 aydır içmiyoruz. Daha önceki denemelerime göre kendimi iyi hissediyorum, devam edebileceğimi düşünüyorum. Eşimle birbirimize destek oluyoruz. Eşimin sağlık sorunları etkili oldu. Ben de birinci sınıf vatandaş olmaya karar verdim. Sigarasız ortamlarda da rahat rahat oturabilmek istedim. Her seferinde sigara içilen bir alan arıyordum. Konforlu olmuyor. Sağlığımı da düşünüyorum. Ekonomik olarak da katkısı olacak. Sigaranın sağlığımıza zarar verdiğini ve ortamı kirlettiğini düşünüyorum. Daha temiz yaşamak istedim. Kendilerine değer veren insanların sigarayı bırakması gerekir. Sigara içmeyen halimi daha çok seviyorum" dedi.

'ÇOK KOLAY NÜKSEDEN BİR BAĞIMLILIK'

Bornova Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde görevli Dr. Lütfiye Şahin, toplumda en sık görülen madde bağımlılığının nikotin bağımlılığı olduğunu belirtip, "Kişilere ilaç desteği veriyoruz. İlaç, başarıyı arttırıp nüksleri azaltıyor. Çiftlerin birlikte bırakmasını öneriyoruz. Kurtulduğu için sevinen hastalar, istekli olmaları, başarıyı arttırıyor. Karbonmonoksit ölçümü ile hastaların ne kadar zehirlendiğini kendilerine gösteriyoruz. 3 ve 6 arası çıkarsa pasif içici olduğunu düşünüyoruz. 6 ve üzerinde çıkarsa kişiler aktif olarak zehirlendiğini kendileri de görmüş oluyor. Acilen bırakmaları gerekiyor. Bu bilinci hastalara vermek için karbonmonoksit ölçümünü kullanıyoruz. 1 yılın sonunda kişinin kesin bıraktığına emin oluyoruz. Çok kolay nükseden bir bağımlılık. Hastaları takip ediyoruz" diye konuştu.

'İLAÇ DESTEĞİ BAŞARIYI YÜZDE 40 ARTTIRIYOR'

Bayraklı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden Dr. Rengin Karayalım da şunları söyledi: "Kişiyi önce formlar ile değerlendiriyoruz. Her hastanın tedavisi farklı. Eşiyle gelenlere ortak tedavi şeması çıkarıyoruz. Aynı günde bırakmaları gerekiyor. Aile hekimleri ve 171'den randevulu olarak hastaları kabul ediyoruz. Elektronik sigara gençler arasında çok yaygın. Sigara kadar zararlı olmadığını düşünenler oluyor. Sigara kullanmayıp, puro içenler de oluyor. Soğuk duman konusunda çok bilinçsizler. Sigaranın zararları biliniyor ama bunların bilinmiyor. Bazı ilaçlar 3-4 ay, bazıları 1 ay kullanılıyor. Vatandaşlar ekonomik durumlarına göre isterlerse ilaçlara kendileri devam edebiliyor. İlaç desteğiyle bırakma yüzde 40 başarı oranını arttırıyor."

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara Bırakan Kadından Fesleğen Hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı Sadece 60 dolara mal oluyor 56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor
Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat
Jhon Duran’dan Osimhen için olay sözler Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler
Orman yangınlarında ölümcül tuzak Alev Kırbacı can alıyor Orman yangınlarında ölümcül tuzak! Alev Kırbacı can alıyor
Savaş giderek yaklaşıyor Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi
Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Otomotivde tarihi rekor Kocaeli’de üretilen her 10 araçtan 9’u yurt dışına gitti Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti
O mesafeden tazyikli su sıkılır mı Genç kız hayatının şokunu yaşadı O mesafeden tazyikli su sıkılır mı? Genç kız hayatının şokunu yaşadı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

10:15
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
12:46
TRT’den çıkarılan Aybüke Pusat’ın yeni adresi belli oldu
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
12:42
Bir garip olay Bekçi, bekçiyi yakaladı
Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
12:01
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
11:57
Ezeli rakibinden Fenerbahçe’nin belalısı olan futbolcuya resmi teklif
Ezeli rakibinden Fenerbahçe'nin belalısı olan futbolcuya resmi teklif
11:53
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim Kapının arkasına geçip...
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...
11:52
Emeklilerin beklediği gün geldi Bugün hesaplara yatıyor
Emeklilerin beklediği gün geldi! Bugün hesaplara yatıyor
11:43
Ali Rıza Demircan: 143 maddelik Lozan’ın 126’sı Sevr’den birebir kopyalanmış
Ali Rıza Demircan: 143 maddelik Lozan'ın 126'sı Sevr'den birebir kopyalanmış
11:35
Kenan İmirzalıoğlu’ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
11:31
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 10:20:58. #7.13#
SON DAKİKA: Sigara Bırakan Kadından Fesleğen Hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.