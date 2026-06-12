Sınav Kaygısını Yönetme Önerileri - Son Dakika
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Sınav Kaygısını Yönetme Önerileri

12.06.2026 13:03
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Sağlık Bakanlığı, LGS döneminde öğrenciler için kaygı yönetimi ve sağlıklı yaşam önerileri sunuyor.

SAĞLIK Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerin sınav döneminde yaşadıkları kaygının doğru yönetilmesi, ruh sağlığının korunması ve sınav sürecine sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla önerilerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sınav dönemleri, öğrenciler için yoğun bir öğrenme sürecinin yanı sıra duygusal açıdan da önemli bir yük oluşturabilmektedir. Bu süreçte ortaya çıkan sınav kaygısı, öğrencilerin bilgi düzeylerinden bağımsız olarak performanslarını olumsuz etkileyebilmektedir. Sınav dönemlerinde belirli bir düzeyde yaşanan kaygı dikkat ve motivasyonu artırabilse de kontrol altına alınamadığında dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü, özgüvende azalma ve çeşitli fiziksel belirtilere neden olabilmektedir. Özellikle sınav sonucuna aşırı odaklanmak, olumsuz senaryolar üzerinde yoğunlaşmak ve kişinin kendi yeterliliğine ilişkin olumsuz düşüncelere sahip olması kaygının artmasına yol açabilmektedir" denildi.

'SAĞLIKLI YAŞAM KAYGI YÖNETİMİNE KATKI SAĞLIYOR'

Sınav sürecinde akademik bilginin yanı sıra öğrencilerin dikkatlerini sürdürebilmeleri, motivasyonlarını koruyabilmeleri ve sınav kaygısını yönetebilmelerinin de başarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilerek, "Bu nedenle öğrencilerin çalışma süreçlerini planlı ve hedef odaklı şekilde yürütmeleri, zamanı etkili kullanmaları ve çalışma programlarını sürdürülebilir bir şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Sınava yönelik kontrol hissinin güçlenmesi, kaygının azaltılmasına ve öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Sınav döneminde fiziksel ve ruhsal iyilik halinin korunması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; düzenli ve yeterli uyku alışkanlığı sürdürülmeli, dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, yeterli miktarda su tüketilmeli, ekran kullanım süreleri sınırlandırılmalı, düzenli fiziksel aktivitelere zaman ayrılmalı, günlük yaşam rutini mümkün olduğunca korunmalıdır. Ayrıca derin nefes alma, gevşeme egzersizleri, dikkat odağını mevcut göreve yöneltme ve olumlu içsel konuşmalar gibi yöntemler kaygının yönetilmesine destek olabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çocukluk ve ergenlik döneminin fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimin hızla devam ettiği, bireyin yaşam boyu sağlık alışkanlıklarının şekillendiği önemli bir süreç olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı kapsamında; çocuk ve ergenlerin gelişim süreçleri izlenmekte, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin güçlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca ailelere çocukların yaş dönemlerine uygun gelişim özellikleri, etkili iletişim yöntemleri ve sağlıklı ebeveyn tutumları konusunda rehberlik sağlanmaktadır. Sınava yönelik ailelerin ve öğretmenlerin tutumu, öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Anlayışlı, destekleyici ve güven veren bir yaklaşım, öğrencilerin kendilerine olan inançlarını güçlendirmekte ve süreci daha sağlıklı yönetmelerine katkı sağlamaktadır. Öğrencilere sınavların bireyin değerini belirleyen bir unsur olmadığı, mevcut bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir araç olduğu hatırlatılmalıdır. Aile ve öğretmenlerden alınan destek, öğrencilerin sınav öncesi kaygı düzeylerinin azaltılmasına ve sınava psikolojik açıdan daha hazır hissetmelerine katkı sağlamaktadır."

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, LGS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sınav Kaygısını Yönetme Önerileri - Son Dakika

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