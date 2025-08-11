Sındırgı Depremi ve Gelenbe Fayı

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şokların Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra 'Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, Gelenbe Fayı'nın Akhisardan başlayıp, Bigadiçe doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde olduğunu kaydetti.

DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Artçı sarsıntılara değinen Sözbilir, "Sındırgı depreminde 6,1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra büyüklüğü 4.8'i bulan 100'ün üzerinde artçı şok yaşandı. Fakat bu artçı şokların bir kısmının odak mekanizma çözümü ana şoktan farklı çıkıyor. Bu da depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı- güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir. Yani bu depremde devam eden artçı şoklar, Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra 'Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir. Gelenbe Fayı'da Akhisar'dan başlayıp Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde" dedi.