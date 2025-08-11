Sındırgı Depremi ve Gelenbe Fayı - Son Dakika
Sındırgı Depremi ve Gelenbe Fayı

11.08.2025 12:59
Prof. Dr. Sözbilir, Sındırgı'daki depremin artçılarıyla Gelenbe Fayı'nın tetiklendiğini açıkladı.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şokların Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra 'Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, Gelenbe Fayı'nın Akhisardan başlayıp, Bigadiçe doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde olduğunu kaydetti.

DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Artçı sarsıntılara değinen Sözbilir, "Sındırgı depreminde 6,1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra büyüklüğü 4.8'i bulan 100'ün üzerinde artçı şok yaşandı. Fakat bu artçı şokların bir kısmının odak mekanizma çözümü ana şoktan farklı çıkıyor. Bu da depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı- güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir. Yani bu depremde devam eden artçı şoklar, Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra 'Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir. Gelenbe Fayı'da Akhisar'dan başlayıp Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde" dedi.

Kaynak: DHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hasan Sözbilir, Balıkesir, Sındırgı, Gelenbe, Deprem, Sağlık, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
