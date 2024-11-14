Şişli\'den Diyabetli Çocuklara Destek

Sağlık

ŞİŞLİ Belediyesi, halk sağlığı alanında bir projeye imza atarak, Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV) iş birliğiyle, 'Diyabetli Çocuklara Sensör Desteği' programını başlattı. Program kapsamında, Şişli 'de yaşayan 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet tanısı konmuş tüm çocuklara, 5 bin TL'lik Şeker Ölçüm Cihazı (Sensör) desteği verilecek. Projenin protokol toplantısında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan , "Tip 1 diyabet, özellikle çocuklarımızı etkileyen, yaşam boyu yönetilmesi gereken bir hastalık. Erken yaşta başlayan diyabetle mücadele, sadece hastalığı olan yurttaşlarımızı değil, ailelerini, bizleri ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü diyabet, dikkatle yönetilmesi gereken bir süreç. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle, yurttaşlarımız ve çocuklarımız için ne yapabileceğimizi düşündük" dedi.

Şişli Belediyesi ve DİYAÇEV arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şişli'de, 'Diyabetli Çocuklara Sensör Desteği Programı' hayata geçirildi. Protokol kapsamında Şişli Belediyesi, Tip 1 diyabet hastalığı tanısı almış Şişli'deki tüm diyabetli çocuklara, tedavi sürecinde hayatını kolaylaştıracak Şeker Ölçüm Cihazı (Sensör) desteği kapsamında her ay 5 bin TL'lik ödeme sağlanacak. Program kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile DİYAÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun'un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte protokol imzalandı.

'TİP 1 DİYABET, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZI ETKİLEYEN, YAŞAM BOYU YÖNETİLMESİ GEREKEN BİR HASTALIK'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan programda yaptığı konuşmada, "Bugün 14 Mayıs Dünya Diyabet Günü'nde bir araya geldik. Hayatın her yönünü etkileyen diyabet sorununa ilişkin toplum sağlığına katkı sunmak ve sorunlara çözüm üretmek için bir aradayız; proje lansmanımızı yapacağız. Tip 1 diyabet, özellikle çocuklarımızı etkileyen, yaşam boyu yönetilmesi gereken bir hastalık. Erken yaşta başlayan diyabetle mücadele, sadece hastalığı olan yurttaşlarımızı değil, ailelerini, bizleri ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü diyabet, dikkatle yönetilmesi gereken bir süreç. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle, yurttaşlarımız ve çocuklarımız için ne yapabileceğimizi düşündük. İlk seçim döneminde de söylediğimiz gibi hizmette çocuklarımızı eşitlemek mottosuyla yola çıkan bir sosyal demokrat belediye başkanı olarak bu projeye adım atmak istedik. Bugün, diyabet teşhisi konulan bir çocuğun ailesinin yaşadığı korku ve endişe sürecinde onları yalnız bırakmayacağız. Şişli Belediyesi olarak, Diyabetli Çocuklar Vakfı ile birlikte, bu süreçte ailelerin destekçisi olacağız. Bilim, yerel yönetim ve sivil toplumla bu gücü ortak projelerle hayata geçireceğiz" dedi.

'24 SAAT BOYUNCA KAN ŞEKERİNİ TAKİP ETMEYİ GEREKTİRİYOR'

Tip 1 diyabetli çocuğun günlük yaşantısına dair detayları paylaşan Şahan, "Hocamızın da belirttiği gibi, bu çocuklar dışarıdan enjeksiyonla insülin hormonunu düzenlemek zorunda. Bu, 24 saat boyunca kan şekerini takip etmeyi gerektiriyor. Her gün kan şekerini ölçmek için defalarca kez parmağını delinmesi gerekiyor. Bir aileyle yaptığım konuşmada, insülin oranına bağlı olarak çocuklarının yanında her zaman şeker bulundurmak zorunda kaldıklarını söylediler. Ailelerin kaygısını, annelerin ve babaların endişelerini hepimiz anlayabiliriz. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerin yanında değil, kreşlerde, okullarda, oyun alanlarında da aktif bir şekilde hayatın içinde yer alıyorlar. Bu nedenle, çocuklarımızın bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak hepimizin sorumluluğudur. Diyabetli çocuklarımızın parmaklarını günde 50-60 kez delinmesi yerine, sensörle günde 288 kez acısız bir şekilde şekerlerini ölçebiliyorlar. Çocuklarımızın korkmadan tedavilerini sürdürmek bu teknolojiyle mümkün. Ancak, bu teknolojilerin bir maliyeti var" diye konuştu.

'SENSÖR DESTEĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Şahan, "Sensör desteğini çok önemsiyoruz. Vakfımızın ve hocamızın yıllardır yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla bizleri uyarması sayesinde bu projeyi hızlıca hayata geçirmek istedik. Tip 1 diyabetli bütün çocuklarımızın yanındayız. Bu konuda öncü olmak istedik ve Şişli'de, Tip 1 diyabetli 18 yaş altındaki tüm çocuklarımıza aylık 5 bin TL'lik bir sensör desteği vereceğiz. Umuyorum ki bu destek, zamanla merkezi hükümetin ve SGK'nın da kapsam içine almasıyla da toplamda çözülür. Çünkü çoklu krizlerle mücadele ediyoruz ve bu mücadelede hem kamu yönetimlerine hem de yerel yönetimlere görevler düşüyor. Çocukların ve annelerin yanında olmak zorundayız. Bu krizlerden onların etkilenmemesi için onların yanında olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan DİYAÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ise diyabet sürecini yönetmenin önemine değinerek, "Bugün 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü. Tip 1 diyabetli çocuklara yaşamı armağan eden insülin keşfinin 104'üncü yıl dönümü. Sensörler ise diyabetli çocukların kaderini değiştiren ikinci büyük keşif. Bugün, Şişli Belediyesi, bu bölgedeki çocuklara her ay 5 bin lira sensör desteği verme kararı aldı. Biz bunu destekliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çocukların bundan sonra yüzlerinin daha çok güleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

SONSİNO: SENSÖR BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KOLAYLIK

8 yaşındaki hasta Deniz Sonsino da "Altı buçuk yaşında tip 1 diyabet oldum, şimdi 8 yaşındayım. İki yıldır diyabetim. Hastane sürecim benim için kolay geçti ama annem ve babam çok şaşırmıştı. Ben bu süreci kolay yönetiyorum, çok zorlanmıyorum. Fakat akşamları annemle babamın nasıl zorlandığını hiç bilmiyorum. Hiç uyumuyorlar, nöbetleşe benim şekerime bakıyorlar. Sensör kullanıyorum. Sensör kullanmadan önce, parmağımdan kan şekerimi ölçerken çok canım acımazdı ama parmaklarım delik deşik olurdu. Bu yüzden sensör benim için çok büyük bir kolaylık oldu. Birkaç ay önce pompa da kullanmaya başladım. Pompa, iğne yapmam gerekmiyor, bu da beni çok rahatlattı. Telefonuma baktığımda, yemek yemem gerektiğinde pompa insülin gönderiyor ve çok rahat ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DİYABETLİ ÇOCUKLAR SENSÖRLE ÇOK RAHAT BİR HAYAT YAŞAYACAK'

Deniz Sonsino'nun annesi Tülay Sonsino ise "Diyabette, çocukların 24 saat boyunca şeker seviyelerini kontrol etmemiz gerekiyor ve sensörler olmadan bu süreç oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özellikle anne ve baba için, geceleri çocuk uykudayken ya da okuldayken takibini yapmak çok zor oluyor. Aynı zamanda okuldayken çocuğun takibini yapmak çok zor oluyor. Sensör sayesinde 24 saat boyunca çocuğun şeker seviyesini kendi telefonlarımızdan görebiliyoruz ve gerekli durumlarda müdahale edebiliyoruz. Şişli Belediyesi'ne bunun için teşekkür ederiz. Gerçekten tüm çocukların hakkı. Diyabetli çocuklar sensörle çok rahat bir hayat yaşayacak" dedi.

BAŞVURULAR BELEDİYENİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILABİLECEK

Şişli Belediyesi ve DİYAÇEV arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Diyabetli Çocuklara Sensör Desteği Programı'na, Şişli'de yaşayan 18 yaş altındaki bütün diyabetli çocuk aileleri başvurabilecek. Başvurular, Şişli Belediyesi web sayfasından yapılabilecek.

SENSÖRLERİN KULLANIMI İÇİN EĞİTİM VERİLECEK

Protokol kapsamında, DİYAÇEV tarafından Şeker Ölçüm Cihazı kullanmaya yeni başlayan her aileye, sensörlerin kullanımı ve verilerin değerlendirilmesi konusunda eğitim verilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra Tip 1 diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik tedavide güncel öneriler ve karbonhidrat sayımı konularını içeren 1 gün süreli eğitim verilecek.

Ayrıca programdan yararlanan bütün ailelere, Ragnar Hanas'ın geçen yıl Türkçe'ye çevrilen 'Çocuklarda, Ergenlerde ve Genç Erişkinlerde Tip 1 Diyabet: Nasıl Kendi Diyabetinizin Uzmanı Olursunuz?' isimli kitabı hediye edilecek.