Sivas\'ta Tüp Bebek Bölümünde Karbon Filtre Patladı

Sağlık

SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı. Patlama sonucu sızan gazı İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tahliye etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ikinci katında bulunan tüp bebek bölümünde meydana geldi. Tüp bebek bölümünde çalışma yapıldığı sırada enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılan karbon filtre patladı. Bölümde çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine hastaneye AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri patlayan karbon filtre nedeniyle tüp bebek bölümünde önlem aldı. Patlama sonrası sızan kimyasal gaz, ekipler tarafından tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.