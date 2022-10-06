Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 kişiye umut oldu

06.10.2022 12:15

Gelen son dakika haberine göre Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 kişiye umut oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iş yeri önünde 3 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu(66), Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakıma alındı.

Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 kişiye umut oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iş yeri önünde 3 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu(66), Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakıma alındı. Kemal Terzioğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemal Terzoğlu'nun ailesinden alınan rıza sonrası organlarını bağışlama kararı alındı. 4 organı diğer insanlara hayat buldu.

Bandırma İnönü Caddesi üzerinde bulunan muayene hanesine gitmek üzere iken yoldan karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Diş Hekimi Kemal Terzioğlu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı ve hayatını kaybetti. Terzioğlu'nun organları başka hayatlara umut oldu. Korneası Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Karaciğeri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve böbrekleri ise Acıbadem Bursa Hastanesi'nde bir başka hastalara umut oldu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Dr. Muammer Hayri Bektaş "Sağlık camiamızda uzun yıllardır çalışan, yıllarca hizmet veren aynı zamanda sağlık çalışanı ve doktor babası olan Kemal Terzioğlu 66 yaşında 3 Ekim tarihinde araç dışı trafik travması ve onun akabinde kendisini yoğun bakıma aldık. Solunum cihazına bağladık ve tedaviye aldık. Görüntüleme yöntemiyle beyninde kanaması mevcuttu. Ameliyata alındı ve ameliyat sonra tekrar yoğun bakıma alındı. İlerleyen günlerde nörolojik tablo iyice geriledi. Sonrası ileri tetkikler yaptık 5 Ekim saat 14: 02'de klinik beyin ölümü tanısı konuldu. Durumu ailesine bildirdik, aile organ bağışı knusunda kabul etti. Bölge Bursa Organ Merkezi ile irtibata geçildi. Karaciğeri Uludağ Üniversitesi, böbrekleri ni Bursa Acıbadem Hastanesi, kornealarını Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi talep etti. Yıllarca insanlara şifa dağıtan Kemal Terzioğlu, son nefesinde de yine insanlara can buldu. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Keşke herkes bu kadar şuurlu olsa. Bir çok insanımız organ ihtiyacı var. Bizlerde bunun için buradayız" dedi.

Mardin'de özel bir hastanede kadın doğum ve hastalıkları dalında doktor olan kızı Sanem Mungan, ise babasının yanına gelerek, organ bağışının diğer vatandaşlara umut olduğunu vurgulayarak, "Babam yaşamayı çok severdi. İnşallah organları başka vücutta başka hayatları yaşatacak. Umarım organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlara da umut olur diye düşüyorum" ifadesinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Balıkesir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika

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